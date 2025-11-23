缅甸扫荡诈骗中心5天逮捕近1600人 观察家：表面功夫

（法新社仰光23日电） 缅甸军方今天表示，在为期5天、针对临近泰国边界的一个恶名昭彰网路诈骗中心的扫荡行动中，已逮捕近1600名外国公民。但部分观察家认为，上月开始的加码扫荡行动只是表面功夫。

在饱受战乱蹂躏的缅甸，大规模的诈骗园区如雨后春笋般涌现边境地区，里面聚集的诈骗人员利用爱情或商业诈骗手法，每年骗取网路使用者数百亿美元。

长期以来，缅甸军政府被指对这个非法产业睁一只眼、闭一只眼。专家指出，在主要军事支持国中国的施压下，军政府自今年2月起展开打击行动，并大肆宣传。

部分观察家认为，上月开始的加码取缔行动其实只是一种表面功夫，旨在做出回应北京压力的姿态，但又不至于重创军政府民兵盟友获利的生意。

国营媒体缅甸环球新光报（Global New Light of Myanmar）报导，军政府在最新公布的统计中声称，从11月18日至22日扫荡水沟谷赌博与诈骗中心时，「逮捕了1590名非法入境的外国公民」。

报导中指出：「此外，当局查获2893台电脑、21750支手机、101台星链（Starlink）卫星接收器、21台路由器，以及大量用于网路诈骗与赌博活动的工业材料。」

自2021年政变引发内战以来，由大量自愿工人以及被拐骗的外国人组成的诈骗中心，在缅甸管控松散的边境地区迅速增多。

分析人士指出，尽管中国是军政府的主要军事支持者，但北京对诈骗活动日益猖獗、甚至波及中国公民的行为感到愈来愈愤怒。

联合国报告显示，仅东南亚与东亚地区的诈骗受害者，2023年的损失就高达370亿美元；报告称，全球损失可能「远超此数」。