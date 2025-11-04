缅甸扫荡诈骗园区行骗者逃出 黑市掀「抢人大战」

afp_tickers

3 分钟

（法新社曼谷4日电） 数名专家与内部人士表示，近期针对缅甸最恶名昭彰的网路诈骗园区的扫荡行动，引发一场前所未见的「抢人大战」━逃离的行骗者纷纷涌向邻近的诈骗工厂寻求「再就业」。

近年来，网路诈骗园区在东南亚各地如雨后春笋般涌现，透过精心设计的爱情诈骗与加密货币诈骗，吸干毫无防备受害者的血汗钱，造成每年数以十亿计美元的损失。

分析人士指出，许多诈骗园区的员工是被贩运进来的，但也有人是为了高薪而主动加入。

10月下旬，缅甸诈骗工厂「KK园区」（KK Park）遭到扫荡，导致逾1500人逃到泰国境内─但仍有不少人选择留下，继续在黑市寻找新机会。

一名中国籍的诈骗工厂自愿工作者告诉法新社，10月23日那天，几百名从KK园区逃出的人抵达他所在的诈骗园区─该园区距离KK园区仅约3公里，吸引他们的是每月高达1400美元的薪资。

这名男子出于安全考量要求匿名，并向法新社分享了他在通讯软体上的即时定位，显示他位于缅甸境内，靠近泰国边境。

他说：「有些人会被黑心老板带走，有些人则会被好公司雇用。这一切都要看运气。」

非营利组织「打击跨国组织犯罪全球倡议」（Global Initiative Against Transnational Organized Crime）资深专家陶尔（Jason Tower）表示，许多KK园区的行骗者「实际上又被其他诈骗集团收编」。

他说：「有些人正在寻找新的地点继续从事诈骗。他们可能把这视为一份工作。」

据一名专家估计，KK园区先前约有2万名工人，其中绝大多数是中国公民。逃往泰国的人可能不到总数的10%。

但留下来的人也不一定是自愿的。

那名中国籍的诈骗园区自愿工作者告诉法新社，在KK园区大批人逃离之后，当地武装团体立刻趁机捞钱─将失业的行骗者「转卖」给其他园区，每人最高可卖出7万美元。

这些人究竟是被「挖角」的自愿者，还是被贩运的受害者，仍不清楚。

这名行骗者说，自从扫荡后，他「每晚都听到爆炸声」，但他认为那只是「做样子」，并非缅甸当局真正的取缔行动。

而随着诈骗人力持续流动─不论是被迫或自愿─人权倡议者表示，唯有从源头下手、追究幕后中国主谋的责任，问题才可能解决。