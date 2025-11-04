罗马中世纪塔楼部分坍塌 受困工人获救送医

afp_tickers

（法新社罗马3日电） 罗马当局今天表示，一名工人正在协助翻修罗马中世纪古迹孔蒂塔楼（Torre dei Conti）时，古塔发生部分坍塌，该名工人一度受困，现已获救。

受伤工人已被送往医院，罗马市长嘉提叶里（Roberto Gualtieri）说：「我们希望他能安然度过难关。」

罗马警察局长姜尼尼（Lamberto Giannini）告诉记者，经过「漫长的救援任务」，这名工人已从瓦砾堆中被救出。

孔蒂塔楼在将近中午时分发生部分坍塌，瓦砾掉落至街道上，空气中弥漫着浓厚的白色尘土。

根据罗马尼亚外交部，受困的工人是罗马尼亚籍，他在受困期间「意识清楚」。

消防单位发言人告诉法新社，稍早有另外3名工人从现场撤离，其中一人情况危急。

这座塔楼位于繁忙地区，就在帝国广场大道（Imperial Forum）旁，邻近义大利头号旅游景点罗马竞技场（Colosseum）。

约一个半小时后，塔楼发生第二次部分坍塌，扬起更多滚滚尘土。

姜尼尼表示，在第一次坍塌后，消防人员设法在受困男子周围「设置了一些防护」，因此当第二次坍塌发生时，他受到了保护。

孔蒂塔楼的历史可追溯至13世纪初期，目前正使用欧盟资金进行修复。

罗马文化遗产局在一份声明中说，今天的坍塌影响了一座扶壁和塔楼的部分基座，接着是部分楼梯间和屋顶。