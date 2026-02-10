美上诉法院允撤销临时保护 宏都拉斯等3国移民恐遭遣返

（法新社华盛顿9日电） 美国一个上诉法院今天允许政府在上诉期间，遣返来自宏都拉斯、尼泊尔、尼加拉瓜且原本拥有临时合法居留保护身分的移民。

美国总统川普（Donald Trump）的政府去年决定终止数万名宏都拉斯、尼泊尔及尼加拉瓜国民的临时保护身分（Temporary Protected Status，TPS），原本这项身分让他们可在美国合法居留。

虽然一名联邦法官先前推翻这项决策，但美国第九巡回上诉法院今天发出命令，允许政府在上诉期间继续进行遣返行动。

「临时保护身分」允许特定族群一旦因战争、天灾或其他特殊情况，在回国恐有危险时，可以在美国合法居住与工作。

1998年中美洲国家遭受密契飓风（Hurricane Mitch）重创后，超过5万1000名宏都拉斯人、3000名尼加拉瓜人取得美国「临时保护身分」。而约7000名尼泊尔人在2015年该国发生大地震后，也获得「临时保护身分」。

美国历任总统多半选择持续延长「临时保护身分」而非废除，不让这些国家的民众成为无证移民。

但川普矢言大规模遣返移民，国土安全部部长诺姆（Kristi Noem）今天表示：「临时保护身分原本就不是为了永久设计的。」

国土安全部表示，撤销「临时保护身分」是因为这些国家的情势已有改善，国民可以安全返乡。