美乌发表联合声明 新和平架构强调维护乌克兰主权

（法新社华盛顿23日电） 白宫今天表示，在瑞士举行的俄乌终战提案会谈标志着「重大进展」，并重申任何最终协议都将「充分维护」饱受战火摧残的乌克兰主权。

稍后由华府发布的美乌联合声明指出：「经过讨论，双方起草了一份更新与改进的和平架构。」

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）率领美方代表团今天在日内瓦与乌克兰及欧洲官员会面，试着彻底讨论找出解决方案，终结自俄罗斯2022年2月全面入侵乌克兰以来的冲突。

美国总统川普（Donald Trump）日前曾要求乌克兰在11月27日前批准他提出的28点和平计画，以终结俄乌近4年的战事。

然而，基辅方面寻求对该草案进行修改。原草案接受了俄方多项强硬要求，内容包括乌克兰须割让领土、缩减军队规模，并承诺永不加入北大西洋公约组织（NATO）。

而美乌声明宣布有新草案，似是暗示内容上确实有所更动。

联合声明表示：「这次会谈具有建设性、有方向性且互重，凸显各方对实现公正且持久和平的共同承诺。」

声明说：「讨论工作在协调立场、界定明确后续步骤方面取得了实质进展，并重申今后任何协议都必须充分维护乌克兰主权，带来可持续且公正的和平。」

双方承诺「在接下来几天」继续就共同提案进行磋商。