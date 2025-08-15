美俄峰会前夕 川普先与白俄领袖通电话

（法新社空军一号15日电） 美国总统川普今天与白俄罗斯领袖鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）通电话，而再过几小时，川普即将与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）在阿拉斯加州举行峰会。

白俄支持蒲亭全面入侵乌克兰，并在俄军2022年初发动首波攻势时，允许他们以白俄领土当作跳板。

川普在搭乘总统专机「空军一号」前往「川蒲会」途中，透过他自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文表示，他和鲁卡申柯「讨论了许多议题，包括总统蒲亭的阿拉斯加之行」。

川普表示，他感谢鲁卡申柯释放政治犯，并说两方「正在讨论释放额外1300名囚犯」。

根据白俄罗斯通讯社（BELTA）报导，「鲁卡申柯已邀请川普及其家属访问白俄，且他（川普）已表示同意。」

白俄罗斯通讯社同时指出，两位领袖还讨论了双边关系和乌克兰战争。

鲁卡申柯自1994年掌权以来，统治手段日益专制，严格箝制媒体自由与政治异议。

根据白俄人权团体「维斯纳」（Viasna）最新估计数字，白俄境内约有1186名政治犯，其中许多人是2020年鲁卡申柯在1场疑涉舞弊的大选中宣称胜选后，于全国性大规模抗议期间遭逮捕。