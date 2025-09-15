The Swiss voice in the world since 1935

美保守派网红柯克遭枪杀　FBI：犯罪现场DNA与犯嫌吻合

（法新社华盛顿15日电） 美国联邦调查局（FBI）局长巴特尔（Kash Patel）今天表示，在美国保守派网红柯克（Charlie Kirk）谋杀案现场采集到的DNA，与犯嫌罗宾森（Tyler Robinson）相符。

22岁的罗宾森在经过33小时的追捕后于12日落网，预计本周稍晚将以谋杀罪名被正式起诉。

柯克10日在犹他州一所大学校园的演讲活动中遭枪击身亡。他是极具影响力的保守派青年政治团体「美国转捩点」（Turning Point USA）的创办人。

有关当局表示，犯嫌从屋顶上使用狙击步枪，发射一发子弹打中柯克颈部。

巴特尔今天早上在福斯新闻频道（Fox News）上表示：「今天我可以向各位报告，缠在枪枝上的毛巾以及在命案现场发现的螺丝起子上的DNA，经比对后都证实与在押犯嫌的DNA吻合。」

巴特尔还提到，罗宾森据信在犯案前曾写下一张字条。

巴特尔说，这张字条「基本上写着…『我有机会除掉柯克，我会把握这个机会』。这张字条是在枪击案发生前写的。」

他又说，那张字条被留在犯嫌的家中。 巴特尔说：「即使字条已被销毁，我们还是找到相关的鉴识证据。」

