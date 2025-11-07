美军再轰加勒比海疑似运毒船 击毙3人累计至少70死

（法新社华盛顿6日电） 美国国防部长赫格塞斯表示，美军今天在加勒比海再度攻击一艘涉嫌运毒的船只，导致3人丧生，让华府备受争议的反毒行动累计死亡人数至少达到70人。

美国自9月初开始展开此类攻击。专家指出，即便目标为已知毒贩，这类作为仍属于法外处决。美方锁定加勒比海与东太平洋的船只发动攻击。

美军到目前为止已摧毁至少18艘船只，包括17艘船和1艘半潜艇式走私船，但华府尚未公布任何明确证据，证明攻击目标涉及运毒或对美国构成威胁。

赫格塞斯（Pete Hegseth）于社群平台X公开最新空拍攻击画面。他表示，这次行动与过去一样发生在公海，并锁定「由被认定为恐怖组织营运的船只」。

影片显示一艘船在海上航行，随后爆炸起火。

赫格塞斯说：「船上3名男性毒品恐怖分子在此次行动中丧生。」他并未提供更多身分细节。

他并写道：「致所有威胁我们家园的毒品恐怖分子，如果你还想活命，就停止毒品交易。若继续贩运致命毒品，我们就会杀了你。」

美国总统川普（Donald Trump）政府宣称为了彻底根除毒品交易，已大幅增加在拉丁美洲的军事部署。

美国到目前为止已派遣6艘海军军舰驻扎加勒比海，派F-35匿踪战机进驻波多黎各，并下令「福特号」（USS Gerald R Ford）航舰打击群前往该区域。

遇害者国家政府及家属表示，在美方攻击中丧生者多为平民，主要是渔民。