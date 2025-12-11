美军扣押委内瑞拉油轮 冲突忧虑升温

（法新社华盛顿11日电） 白宫今天表示，一艘在委内瑞拉海岸附近被美军扣押的油轮将被带往美国港口，两国之间爆发公开冲突的担忧也随之升高。

华府在一场戏剧性的突袭中掌控这艘油轮，美军从直升机垂降到船上。国土安全部部长诺姆（Kristi Noem）表示，这次行动的目标是针对左翼委内瑞拉领导人马杜洛（Nicolas Maduro）的「政权」。 美国总统川普的政府数月来持续对委内瑞拉施压，在该地区展开大规模海军集结，并对涉嫌贩毒船只发动攻击，已造成近90人丧生。 俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）今天在与盟友马杜洛通话时表达支持，但由于俄军在乌克兰陷入持久战，能提供援助的能力有限。

白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）向记者谈及这艘油轮时表示：「这艘船将被带往美国港口，美国确实打算扣押这些石油。」

「我们不会袖手旁观，看着受到制裁的船只载着黑市石油航行于海上，这些收益将会助长世界各地恶棍和非法政权的毒品恐怖活动。」 诺姆今天稍早在国会听证会上表示，这次扣押油轮的行动是为了确保「我们正在反制一个系统性掩护、并向我国输送致命毒品的政权」。这是指美方对马杜洛政府涉嫌走私毒品的指控。

美国司法部长邦迪（Pam Bondi）昨天公布的影片显示，美军从直升机降落到油轮甲板，随后持枪进入船只的驾驶室。

邦迪表示，该油轮是「非法石油运输网络」的一部分，用于运载受制裁的石油。