美军抓捕马杜洛 川普称干扰器瘫痪防御系统

（法新社布拉格堡13日电） 美国总统川普今天在会见抓捕委内瑞拉领袖马杜洛（Nicolas Maduro）的精锐部队时，称美国拥有一种能瘫痪俄罗斯和中国防御系统的秘密「干扰器」（discombobulator）武器。

川普在北卡罗来纳州布拉格堡（Fort Bragg）军事基地的这番言论，是他首次在公开活动中谈论这个神秘装置。他先前曾在访谈中透露过若干细节。

川普对基地的士兵们说：「他们甚至都在谈论那个干扰器，因为他们根本没机会开火。」他指的是在1月3日的突袭行动中，委内瑞拉大部分的防御系统都遭到压制。

川普说：「俄罗斯的设备失灵了，中国的设备也失灵了。每个人都在试图搞清楚为什么它们失灵。总有一天你们会知道的，但它们就是没用。」

在这场震惊全球的突袭行动中，美军在夜色掩护下搭乘直升机突袭，从委内瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）一个戒备森严的官邸掳走时任委国总统马杜洛和他的妻子佛罗雷斯（Cilia Flores）。

委内瑞拉官员表示，这场攻击始于美军对委国军事目标的轰炸，共造成83人丧生、超过112人受伤；美军方面无人阵亡，但川普表示有3名直升机飞行员受伤。

马杜洛目前被拘留在美国，面临贩毒及其他罪行的指控，他对这些指控拒不认罪，下一场庭审预定于3月17日在纽约举行。

川普已多次将抓捕马杜洛的行动誉为美国国家军事实力的典范。

川普先前曾简短提及所谓的「干扰器」，但未提供太多细节。

川普上周接受国家广播公司新闻网（NBC News）采访时说：「我并未获准谈论这件事。但让我告诉你，你知道它能做什么吗？他们所有的设备都无法运作，这就是它的功能。」