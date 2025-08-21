The Swiss voice in the world since 1935

美参议员致函卢比欧　吁要求以色列允许记者进入加萨

（法新社华盛顿20日电） 17名美国联邦参议员今天致函国务卿卢比欧，呼吁美国要求以色列允许记者进入加萨走廊（Gaza Strip），并保障其人身安全。

美国参议员连署致函卢比欧（Marco Rubio）前一周，以色列在加萨发动的一场攻击，导致多名驻巴勒斯坦记者罹难。

这群民主党籍参议员发表声明说：「美国必须向以色列表明，禁止与审查媒体机构，以及锁定或威胁新闻工作者的行径都令人无法接受，必须即刻停止。」

这封致卢比欧的信函表示：「我们敦促您向以色列政府施压，要求其保护加萨地区的记者，并允许国际媒体进入该地区采访。」卢比欧是以色列的坚定支持者。

以色列上周在加萨发动空袭，造成4名卡达半岛电视台（Al Jazeera）记者身亡，包含该电视台驻加萨特派员夏立夫（Anas al-Sharif），以及2名自由新闻工作者。这起事件引发国际社会强烈谴责。

信中谴责这起攻击事件，写道：「这场攻击行动缺乏具说服力的军事目标，显然是以色列公开坦承锁定并杀害向全球揭露加萨惨况的记者，此举恐怕已违反国际法。」

参与连署的参议员包括麻萨诸塞州参议员华伦（Elizabeth Warren）、夏威夷州参议员夏茨（Brian Schatz）、维吉尼亚州参议员凯恩（Tim Kaine）与其他13位民主党参议员，以及无党籍佛蒙特州参议员桑德斯（Bernie Sanders）。

