美发动斩首行动擒马杜洛 前外交官：成金正恩噩梦

（法新社首尔28日电） 前北韩驻哈瓦那外交官李日奎今天告诉法新社，美国本月推翻委内瑞拉前总统马杜洛的戏剧性行动，可能让北韩领导人金正恩感受到自己同样容易沦为「斩首行动」的目标。

李日奎（Lee Il-kyu，译音）曾于2019年到2023年担任北韩驻古巴政治参赞。他在一场内容广泛的专访中表示，华府在卡拉卡斯闪电移除马杜洛（Nicolas Maduro），对他的前上司金正恩（Kim Jong Un）而言，是最糟糕的情境。

李日奎说：「金正恩肯定觉得，所谓的『斩首行动』实际上有可能发生。」李日奎现在任职于首尔一家获得国家资助的智库。

长期以来，北韩领导阶层一直指控华府图谋推翻其政权，并表示发展核武与飞弹计画是必要的，是为了吓阻据称华府推动的政权更迭行动。

但于2023年11月叛逃到南韩的李日奎告诉法新社，马杜洛遭到推翻，将让极度重视安全的北韩领导阶层感到恐慌。

李日奎说，金正恩将「针对自身安全与遭遇攻击时的应对措施，彻底改革整个体系」。

李日奎过去在哈瓦那任职期间，负责在拉丁美洲推广北韩利益。他曾在备受瞩目的谈判中扮演关键角色，包括在2013年协助解救一艘遭扣押于巴拿马的北韩船只，并因此获得金正恩亲自表扬。

他最后的任务之一是阻止古巴与南韩建立外交关系，但最终以失败收场。然而，他对北韩体制的深切不满，使他成为近年来级别最高的脱北外交官之一。