美国为以色列承认索马利兰辩护

（法新社纽约联合国总部29日电） 美国今天在联合国为以色列有权承认索马利兰进行辩护，并将此举与多国承认巴勒斯坦国的作法相提并论。

美国驻联合国副大使布鲁斯（Tammy Bruce）在联合国安全理事会紧急会议中表示：「以色列和其他主权国家一样，拥有维护外交关系的权利。」

她指出：「今年稍早，包括本理事会成员在内数个国家单方面决定承认不存在的巴勒斯坦国，然而当时并未召开紧急会议表达理事会的不满。」布鲁斯指控其他国家「双重标准」。

以色列26日宣布将承认索马利兰为国家，国际间杂音四起，支持索马利亚主权的非洲联盟（African Union）、埃及和欧洲联盟予以批评。布鲁斯上述表态对此作出回应。

美国总统川普已经表示，他反对承认索马利兰。布鲁斯昨天也强调「美国政策没有改变」。

承认巴勒斯坦国的斯洛维尼亚，其驻联合国大使兹波加（Samuel Zbogar）针对美国将两者相提并论的表态进行驳斥。

他指出，「巴勒斯坦不属于任何国家，包括国际法院（International Court of Justice）裁定在内，都认定其领土遭到非法占领」，而索马利兰则是「一个联合国会员国的一部分，承认其独立之举违反」联合国宪章。

目前是安理会成员的索马利亚，其大使奥斯曼（Abukar Osman）对以色列承认之举予以谴责。

奥斯曼表示：「这种侵略行为旨在分裂索马利亚领土。」他并呼吁联合国明确予以拒绝。

索马利兰于1991年宣布自索马利亚独立，多年来寻求国际承认未果，直到以色列近日宣布正式承认。

位处非洲之角（Horn of Africa）的索马利兰，其北部隔亚丁湾（Gulf of Aden）与叶门相望，具有重要战略价值。