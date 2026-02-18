美国任命西藏事务协调员 达赖喇嘛继任人选受关注

（法新社华盛顿17日电） 美国国务卿卢比欧今天宣布，指派助理国务卿班恩斯（Riley Barnes）担任对西藏事务特别协调员，推动保障在中国治下的藏人权益。这是在川普政府时期少见地重拾人权倡议。

班恩斯现为国务院民主、人权与劳工事务助理国务卿。

卢比欧（Marco Rubio）在藏历新年「洛萨尔」（Losar）致词时说：「美国将持续支持藏民不可剥夺的权利，以及他们独有的语言、文化与宗教传承。」

近年来，美国政策制定者最关注的议题之一，是维护藏人选择达赖喇嘛（Dalai Lama）转世灵童的仪式度，担忧中国试图另觅顺从听话的继任人选，以取代高龄90岁、长期在国际上为藏人争取权益的达赖喇嘛。

美国国会于2002年通过法律，设立西藏事务特别协调员一职。历届政府皆指派高级官员兼任此职，但川普在第一任期上任后一直将此职位悬缺，直到他卸任前数个月才任命人选。

卢比欧在担任参议员时，曾以坚定倡议在中国的人权而闻名，他带头推动通过相关法案，禁止从中国新疆地区进口涉及强迫劳动的产品，除非这些商品经认证不涉及强迫劳动，以此声援维吾尔族少数民族。

法新社报导，卢比欧自从担任国务卿以来，转而与川普政府其他部门一起缩减对人权关注，将人权问题作为攻击对手的武器，同时也尽量避免批评川普的盟友；川普对中国的关系侧重于贸易。（编译：纪锦玲）