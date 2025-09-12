美国保守派网红柯克遭枪杀 嫌犯落网身分曝光、家属揭动机

（法新社华盛顿12日电） 美国保守派网红柯克最近遭枪杀，震惊全美社会。当局今天证实嫌犯已经落网，并且公布他的犯罪档案大头照，据悉嫌犯为22岁犹他州男子罗宾森，家人称他近年来变得「更政治化」。

柯克（Charlie Kirk）近日在犹他州犹他谷大学（Utah Valley University）演讲时颈部中弹身亡，享年31岁。现场影片显示，他当时正对群众发表演说，突然传出一声枪响，他随即瘫坐椅子上，摄影机镜头迅速移开，现场听众陷入一阵恐慌。

柯克是川普（Donald Trump）重要盟友，也是知名网路名人和青年保守派运动领袖之一。他在社群媒体拥有数百万追随者，因剪辑手法聪明灵活、犀利因应闹场者及意识形态对手的挑战而深具人气。

犹他州州长柯克斯（Spencer Cox）今天在记者会上表示，当局已抓到涉嫌枪杀柯克的嫌犯罗宾森（Tyler Robinson）。

美国有线电视新闻网（CNN）、美国国家广播公司新闻网（NBC News）等媒体报导，执法人员指称，罗宾森现年22岁，是犹他州居民。

柯克斯指出：「9月11日晚间，罗宾森的一名家属主动联系一位家族友人，这名友人随后向华盛顿郡警长办公室通报，称罗宾森曾向他们坦承或暗示自己就是涉案人。」

他还说，罗宾森的家属告诉调查人员，罗宾森近年来「变得更政治化」，这名家属回忆说，在一次晚餐聚会时，罗宾森曾提及柯克将前往犹他谷大学，并谈到他为何不喜欢柯克及其观点。

据悉，罗宾森告诉家属，他认为「柯克充满仇恨，并且散布仇恨」。

CNN报导，执法官员表示，罗宾森的父亲根据当局公布的照片，认出了自己的儿子，并打给一名年轻牧师寻求协助，这名牧师后来联络法警，将嫌犯拘捕。

执法当局已公布罗宾森的犯罪档案大头照。