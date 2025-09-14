美国右派网红柯克枪杀案 犹他州长：嫌犯与跨性别伴侣同居

（法新社华盛顿14日电） 美国右派网红柯克在犹他州一所大学演讲时遭枪击身亡，据传嫌犯罗宾森与一名跨性别者有恋爱关系，右派人士为之震怒。犹他州长柯克斯今天证实，罗宾森确实与一名跨性别伴侣同居。

柯克（Charlie Kirk）近日在犹他州犹他谷大学（Utah Valley University）演讲时颈部中弹身亡，享年31岁。现场影片显示，他当时正对群众发表演说，突然传出一声枪响，他随即瘫坐椅子上，摄影机镜头迅速移开，现场听众陷入一阵恐慌。

柯克是知名网路名人和青年保守派运动领袖之一。他在社群媒体拥有数百万追随者，因剪辑手法聪明灵活、犀利因应闹场者及意识形态对手的挑战而深具人气。

法新社报导，多家美国媒体昨天报导，罗宾森（Tyler Robinson）与一名跨性别者有恋爱关系，此消息引发右派人士震怒。

柯克斯（Spencer Cox）接受美国有线电视新闻网（CNN）「美国国情」（State of the Union）节目访问时，被问及罗宾森与一名跨性别伴侣同居的传闻。

他表示：「是的，我可以证实这点。这名室友是一名跨性别者，由男性转变为女性。这名伴侣非常配合，完全不知道发生什么事，目前正与调查人员合作。」

据报导，柯克生前是跨性别权利运动的强烈批评者。但柯克斯强调，目前尚不清楚这名人士的性别转换是否与枪击事件有关。