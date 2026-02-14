美国国土安全部进入局部停摆

（法新社华盛顿14日电） 由于国会无法在期限前就年度拨款达成协议，美国国土安全部（DHS）今天进入局部停摆状态，率先冲击到的是负责全国机场旅客与行李安检的运输安全局（TSA）。

数以千计政府员工，从机场安检人员到灾害救援官员，将被迫休无薪假，或在未支薪情况下继续工作，直到国会就拨款达成协议。

这场预算争议的核心是国土安全部辖下的移民暨海关执法局（ICE），该机构的探员在明尼阿波利斯大规模扫荡行动与抗议活动期间，射杀两名美国公民。

民主党反对为国土安全部提供任何新资金，直到ICE的执法方式进行重大改革。他们特别要求缩减巡逻行动、禁止ICE探员在执法时戴面罩，以及规定探员进入私人财产前必须取得司法搜查令。

联邦众议院少数党民主党领袖杰福瑞斯（Hakeem Jeffries）昨天表示：「川普和共和党人已经决定，他们对让ICE受到控制毫无兴趣。」

杰福瑞斯在记者会上说：「需要进行重大改变，否则，共和党已决定部分关闭联邦政府。」

白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）先前将责任归咎于在野党，并在接受福斯新闻（Fox News）访问时表示：「民主党正因政治与党派因素，将我们的政府推向另一次停摆。」

白宫持续与民主党人交涉，但双方未能在国会休会前达成协议。尽管参众两院议员已于12日展开为期10天的休假，但两院均已接获通知，若谈判取得突破性进展，全体议员须随时准备返回华府。

国土安全部虽然停摆，ICE本身仍可依据去年政府支出法案核准的资金继续运作。

主要冲击将落在其他机构，包括负责天然灾害应变的联邦紧急事故管理总署（FEMA）。

负责机场安检的运输安全局稍早也在社群平台X警告，若停摆持续，可能导致等候时间延长与航班取消。

目前难以预测安检问题是否、何时或在哪里出现，因此旅客应提早抵达机场，预留更多时间通过安检。

这是川普第2任期内的第3次政府停摆，其中包括去年10月至11月长达43天的创纪录关闭。

本月稍早，政府才因同样涉及国土安全部的拨款问题，结束一次为期4天的较小规模部分停摆。