美国将哥伦比亚「海湾帮」列为恐怖组织

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿16日电） 美国政府今天宣布将哥伦比亚最大贩毒集团「海湾帮」列为恐怖组织。值此之际，海湾帮正在跟哥伦比亚左翼政府谈判，而美国总统川普的政府一直试图削弱哥国总统裴卓的势力。

目前川普（Donald Trump）政府也正在委内瑞拉周边海域打击涉嫌运毒的船只，并因此引发争议。委内瑞拉是哥伦比亚的邻国。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天表示，美国将「海湾帮」（Clan del Golfo）列为「外国恐怖组织」（Foreign Terrorist Organizations）和「特别指定的全球恐怖分子」（Specially Designated Global Terrorist），任何美国人给予他们支持将构成犯罪。

卢比欧在声明中表示：「美国将继续运用所有可用手段来保护我们的国家，并阻止国际贩毒集团及跨国犯罪组织发动的暴力及恐怖活动。」

「我们致力于切断这些恐怖分子的资金与资源。」

「海湾帮」起源于右翼准军事组织。根据哥伦比亚军方情报，该集团得为每年数百吨古柯硷被运往欧美的情况负责。

现任哥伦比亚总统裴卓（Gustavo Petro）是这个美国盟邦历来首位左翼领导人，自2022年当选以来，他积极寻求与武装团体谈判。

本月稍早，裴卓政府与「海湾帮」在卡达展开新一轮会谈，双方同意持续协商。而川普政府一直试图削弱裴卓的势力，包括对他本人祭出制裁，卢比欧亦曾公开称裴卓是「疯子」。

裴卓今年稍早公开反抗川普驱逐移民政策的核心目标，而外国领袖这么做实属罕见。