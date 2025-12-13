美国撤销对巴西最高法院大法官制裁

（法新社华盛顿12日电） 美国财政部今天解除对巴西最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）的制裁。莫瑞斯曾主导审理巴西已入狱前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）的案件。

这项制裁是川普政府对巴西一连串惩罚措施的一环。川普与波索纳洛长期交好，他曾谴责这场审判是「猎巫行动」。

莫瑞斯于7月遭美方制裁，数月后，他的妻子薇薇安．巴尔奇．德．莫瑞斯（Viviane Barci de Moraes）也成为制裁对象。

随着巴西与美国致力修复外交关系，针对莫瑞斯夫妇及与其家族相关企业的制裁获得解除，这一结果对波索纳洛及其家庭成员造成打击，他们曾大力游说维持相关措施。

川普政府高层官员告诉法新社：「继续实施制裁不符合美国的外交政策利益。」

莫瑞斯对制裁的解除表示欢迎。他在巴西利亚表示：「我过去相信，现在仍然坚信，真相一旦传达到美国当局，就会得以伸张。真相，经由鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）总统及其团队的努力，终于胜出。」

经过数月的紧张关系，川普与巴西总统鲁拉于10月进行首次正式会谈，随后促成双方外交官密集磋商。

随着关系好转，川普政府上月也豁免对巴西关键出口商品加徵的40%关税，这项关税最初是因波索纳洛受审而加徵。