美国最高法院准德州采用新选区图 共和党2026添胜算

2 分钟

（法新社华盛顿4日电） 美国最高法院今天允许德州在2026年期中选举采用重新划分的国会选区图，为总统川普所属的共和党增添续掌众院的希望。

由保守派主导的最高法院这项决定，搁置了下级法院的裁决。下级法院先前裁定，由川普推动的重划版地图不当使用种族来划定选区界线。

新版地图在德州划出5个可能投票给共和党的新众院选区，这将使民主党更难赢得国会控制权，也更难对川普时常不受制衡的权力构成挑战。

最高法院6位保守派大法官之一的阿利托（Samuel J. Alito）在他的协同意见书中写道：「德州需要确定哪份地图将适用于2026年期中选举，因此我不会延迟法院的命令。」

最高法院3位自由派大法官都对这份未署名的命令提出异议。

大法官凯根（Elena Kagan）在她的不同意见书中写道：「地方法院进行了为期9天的听证会…在考量所有证据后，认定答案很清楚。德州很大程度上是沿着种族界线来划分其公民，以创造出对共和党有利的新众院地图。」

虽然这项裁决严格来说只是暂时搁置下级法院的裁决，但它实际上确保了对共和党有利的地图将在2026年期中选举生效。

德州重划选区的举动，引发其他州跟进，打破以往每10年才进行一次选区重划的惯例。

由民主党执政的加州也已批准一份新的选举地图，这份地图同样将创造出5个更可能投票给这个左倾政党的选区。

加州共和党已在法院对这份地图提出挑战，相关诉讼也获得川普政府的支持。

北卡罗来纳州的共和党人也已重划该州地图，而印第安纳州、密苏里州及其他地方也正在进行类似的工作。