美国移民执法争议 欧巴马：联邦探员行径如独裁政体

afp_tickers

（法新社华盛顿14日电） 前美国总统欧巴马（Barack Obama）今天谴责美国移民暨海关执法局（ICE）在明尼苏达州的行动，把ICE探员的行为拿来与「独裁政体」中作为相提并论。

ICE探员在内的数千名执法人员多周来所执行的大规模突袭和逮捕行动，已于本星期结束。川普政府称这是针对罪犯的打击任务。

欧巴马上个月就曾批评ICE的行动不合法，但在今天播出的左翼政治评论家柯恩（Brian Tyler Cohen）专访中，他进一步指出，「联邦政府探员这种肆意妄为的行为，既危险且让人极度关切」。

欧巴马表示，联邦执法人员的行径，包括开枪酿成2死的作为，是「过去我们在威权国家与独裁政体中才会见到的」。

然而，欧巴马这位美国第一位也是目前唯一的非裔总统说，他从各大社区的反击行动中看到了希望。

欧巴马说，这些「并不是随随便便的行动，而是有系统、有组织的公民行动。他们站出来说，『这不是我们相信的美国』，我们将以真相、摄影机和和平抗议进行反制」。

欧巴马说：「普通人在零下低温中展现这英勇且持续的行动，才是真正带来希望的原因。」

「只要有这些人站出来，我相信我们就能走过一切。」

川普政府主管边境事务的「边境沙皇」霍曼（Tom Homan）12日宣布，明尼苏达州这场激进的移民执行行动已经结束。