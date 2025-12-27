美国空袭奈及利亚 相关细节一览

（法新社奈及利亚拉哥斯27日电） 美国25日对在西非国家奈及利亚西北部活动的圣战组织「伊斯兰国」（IS）据点发动空袭，外界对其战略及行动细节仍有诸多疑问。以下是目前已知资讯：

●有谁参与？

最先宣布空袭的是美国总统川普（Donald Trump），引发奈及利亚民众担忧国家主权可能遭到侵犯。但其后两国表明双方皆参与行动，并已获奈及利亚总统提努布（Bola Tinubu）同意。

根据奈及利亚新闻部长伊德瑞斯（Mohammed Idris）说法，这场空袭是在「奈及利亚军方全面参与下」执行。 ●谁是目标？

奈及利亚境内有数个武装团体。华府称其行动是锁定与伊斯兰国有关联的武装分子。美军非洲司令部（US Africa Command）则仅表示有数人伤亡，但未提供确切打击目标相关细节。

据奈及利亚方面说法，遭到打击的是伊斯兰国恐怖分子在索科多州（Sokoto）坦加扎（Tangaza）地方政府区（Local Government Area，LGA）的包尼（Bauni）森林内2处重大阵地。

然而，分析家质疑选中的空袭地点是西北部的索科多州，因为当地「土匪」武装帮派问题比圣战分子更大，后者甚至可能未被击中。奈及利亚多年来圣战组织叛乱威胁事实上主要来自东北部。

奈及利亚外交部长指出，索科多州有数个恐怖组织和武装帮匪，并点名「伊斯兰和穆斯林支持组织」（JNIM）、「伊斯兰国西非省」（ISWAP）、拉库拉瓦（Lakurawa）和马穆达（Mahmuda）等团体在当地的活动。

不过，奈及利亚产业安全与平安事务同业公会（Association of Industrial Security & Safety Operators of Nigeria）会长艾克霍穆（Victoria Ekhomu）说，若要打击圣战组织，不该是对受影响最小的地区，而更想当然耳的目标是东北部的波诺州（Borno），那里是奈及利亚圣战冲突核心区。

●空袭经过

根据奈及利亚政府说法，美国是用死神（Reaper）大型无人机发射导向飞弹，而这些无人机是部署在「几内亚湾（Gulf of Guinea）的海上平台」。

阿布加（Abuja，奈及利亚首都）表示，有些弹药残骸掉落在索科托州坦布瓦尔（Tambuwal）地方政府区的贾柏村（Jabo），以及西部瓜拉州（Kwara）的1间饭店附近，皆无平民受伤。

●伊斯兰国在奈及利亚发展情况

奈及利亚东北部自2009年以来一直有圣战组织叛乱，是由博科圣地（Boko Haram）和其对手分支组织伊斯兰国西非省所发动；但在西北部也已有其他几个团体建立势力，其中有些和东北部的圣战分子有关联。

近来一些研究人员认为，索科多州主要圣战组织拉库拉瓦与「伊斯兰国沙赫尔省」（Islamic State Sahel Province，ISSP）这个组织有关，后者主要活跃于奈及利亚邻国尼日与马利。

此外，10月在奈及利亚和贝南（Benin）边界发生的1起攻击行动，是非洲沙赫尔地带另个强大圣战团体、隶属盖达组织（Al-Qaeda）的伊斯兰和穆斯林支持组织宣称其战士所犯下，令人日益担忧其在奈及利亚站稳脚跟。

●美国出手时间点

川普10月和11月突然将矛头指向奈及利亚，指控其政府纵容对基督徒的「种族灭绝」。如此说法遭到阿布加和独立分析家否认，他们指奈及利亚境内冲突多样并时而重叠，且遭到杀害的平民不限基督徒，也有穆斯林。

美方经过数周情报搜集，包括公开来源情报分析家追踪到利用侦察飞行，最后选在耶诞节当天动手，可能别具意义。

安全事务分析家菲立普（Brant Philip）在社群媒体平台X的发文暗示，这个时间点具有象徵性，代表「美国在奈及利亚的正式行动展开」。他写道：「这场空袭的作战成果虽然有限，但预期很快会有大量行动。」