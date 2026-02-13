美国34名跨党派议员致函立院 吁支持国防特别预算

（法新社华盛顿12日电） 美国34名跨党派的联邦参、众议员今天致函台湾的国会立法院长韩国瑜等人，关切立法院可能只批准部分强化台湾国防的预算，盼支持足以应对当前形势并清晰展现台湾自卫意志的经费。议员们也承诺解决军售交付延宕的情形。

这封信由共和党参议员芮基兹（Pete Ricketts）、民主党参议员昆斯（Chris Coons）及共和党众议员金映玉（Young Kim）等友台议员，致函韩国瑜、国民党主席郑丽文、民众党主席黄国昌及民进党立法院党团总召柯建铭。

美国议员们写道，中国对台湾构成的威胁从未如此严重。中国国家主席习近平正集中国家力量的每一个要素来控制台湾，习近平希望通过非法、胁迫、侵略性和欺骗性的行动来削弱台湾的抵抗意志，以达成目标。

议员们说，中国这些措施包括定期在台湾防空识别区内活动、增加穿越台海中线的次数、骚扰渔船，以及切断海底电缆。与此同时，习近平仍愿意使用军事力量来实现目标，共军在2024年10月、2025年4月和2025年12月的大规模演习，展示其对封锁或入侵台湾日益强化的准备，就是实证。

信件写道，面对日益恶化的威胁环境，美国和台湾都必须采取更多措施来遏止中国的侵略行为。就美国而言，必须解决对台武器交付的严重积压问题。

「我们承诺将持续与台湾合作，确保台湾更快获得所需的能力。同样地，我们也需要台湾与我们一起努力。」

议员们表示，肯定台湾在加强军事战备、后备力量和不对称防御能力方面取得的重要进展，却担心若台湾的国防支出未能大幅增加至总统赖清德的特别预算所反映的水准，这些进展仍是不够。

议员们指出，理解立法委员必须确保纳税人的钱获得有效利用。「然而，我们也有责任为军队提供足够经费，以因应面临的重大威胁」，盼支持强而有力、多年期的国防特别预算，以及足以应对当前形势并清晰展现台湾自卫意志的年度经费。