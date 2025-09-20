美国CDC委员会质疑COVID-19疫苗 医界担忧

（法新社纽约19日电） 美国疾病管制暨预防中心（CDC）的医疗委员会今天怀疑COVID-19疫苗的功效与安全，且拒绝明确建议民众接种，此举引发医界专家忧心。

美国CDC预防接种谘询委员会（ACIP）的新委员，由立场为反疫苗的卫生部长小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）亲自挑选，而由新委员组成的ACIP也被美国总统川普大力支持。

美国ACIP表示，接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗与否，应谘询完专业医事人员后再由个人选择；该委员会也同意，建议CDC敦促医护人员更明确地提醒所谓疫苗潜在的风险。

许多医疗与科学组织已经引证，COVID-19疫苗不仅安全，且能防止重症与死亡。

美国小儿科学会（AAP）传染病委员会（Committee on Infectious Diseases）主席欧莱瑞（Sean O’Leary）认为，预防接种谘询委员的举措「相当不明确…这是我先前完全没见过的状况」。

他告诉法新社，「（这场会议讨论的内容）充斥对疫苗的怀疑与担忧…焦点围绕在许多迷思、奇闻、系列病例以及病例报告，他们根本未聚焦真实的科学知识」。

没有投票权，但参加这场会议的观察员，也对此表示忧心。美国医学会（American Medical Association）代表、内科医师弗莱霍夫（Sandra Fryhofer）表示，「看到委员会的专业性逐步遭到破坏，令人感到忧心」。

川普领导下的美国食品药物管理局（FDA）已限缩COVID-19疫苗接种对象为老年人与有慢性病史者。在这之前，小罗勃甘乃迪今春也已宣布，美国不再建议儿童及健康孕妇接种新冠疫苗。

公卫专家警告，在疫情卷土重来之际，政策转变恐增加民众接种追加剂的门槛与费用。

预防接种谘询委员会先前也考虑，规定民众接种新冠疫苗需要医师处方笺，不过此案最终在正反票数相当接近的情况下，并未通过。

美国ACIP委员、流行病学家史坦（Catherine Stein）反对接种疫苗需要处方笺。她表示，「对于没有保险或无法取得医疗照护的人而言，很难拿到处方笺，这群人反而是最高风险族群。」