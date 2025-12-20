美委关系紧张 川普：不排除开战可能

（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普对与委内瑞拉开战的可能性抱持开放态度，与此同时，美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天矢言将对委国的石油财富实施封锁。

川普昨天接受国家广播公司新闻网（NBC News）采访，当被问及与委内瑞拉的战争时，他说：「我不排除这个可能性。」

川普拒绝透露他是否希望推翻委国总统马杜洛（Nicolas Maduro）。他先前受访曾表示，这位左翼激进人物的「日子已经不多了」。

川普回答说：「他完全知道我想要什么。他比任何人都清楚。」

卢比欧在国务院一场长达两小时的记者会上，被反覆问及委内瑞拉相关问题。他也拒绝明确回答美国是否意图推翻马杜洛，但他承诺将继续施压。

卢比欧说：「显而易见，美国无法忍受委内瑞拉政权目前的现状。所以，没错，我们的目标是要改变这种局面，这就是总统目前采取行动的原因。」

但川普政府并未寻求国会的正式批准；根据宪法，宣战权属于国会。

卢比欧表示：「我不会去猜测那些还没发生，也可能永远不会发生的事情。」

他说：「我可以告诉你，到目前为止，没有发生任何需要我们通知国会、或获得国会批准、或跨越战争门槛的事情。」

由川普的共和党以些微优势掌控的联邦众议院，17日否决了一项旨在限制川普在未经国会批准的情况下攻击委内瑞拉的提案。

奎尼匹克大学（Quinnipiac University）本月进行的民调发现，63%的美国选民反对在委内瑞拉采取军事行动，仅25%的人表示支持。