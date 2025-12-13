美委局势升温期间 美国南方司令部司令卸任

（法新社迈阿密12日电） 美军致命性地轰炸数艘被美方怀疑为运毒船的船只，以及美军扣押委国油轮等事件，使两国关系变得紧绷之际，美国南方司令部司令霍尔西（Alvin Holsey）今天提前卸任。 美国南方司令部（US Southern Command）的活动范围在中南美洲、加勒比海地区。

霍尔西10月就已表明将在12月离任，但他并未公开说明他提早离任的原因。

他今天上午出席在南方司令部总部举办的退休仪式，并在椰子树的陪衬下致词。他快乐地回顾37年的军旅生涯之外，也呼吁美国继续支持与其共享价值的民主国家。

霍尔西在交接仪式上，正式移交指挥权给副手、空军中将佩特斯（Evan Pettus）。佩特斯将暂时代理美国南方司令部司令。

美国近来以「打击毒品犯罪」之名，在加勒比海集结大规模的军舰编队，自今年9月以来，攻击疑似运毒船的行动已造成近90人死亡。

美国总统川普政府坚称正与所谓的「毒品恐怖分子」交战，但专家表示，即使这些攻击目标是已知的毒贩，这些行动等同于法外处决。

委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）则指控华府以打击毒品走私为由，企图推翻委内瑞拉政权。

川普自今年1月展开第二个总统任期以来，先后撤换多名高阶军官，包括2月无预警遭撤换的参谋首长联席会议主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）。

赫格塞斯一再强调，总统只是选择自己想要的领导人，但民主党国会议员则忧心，这恐使一向保持中立的美国军方加剧政治化。