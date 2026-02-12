美政府称无人机入侵致德州机场关闭 引发议员质疑

afp_tickers

3 分钟

（法新社休士顿11日电） 美国德州一座机场的关闭事件今天出现版本不一的说法，政府声称是墨西哥贩毒集团的无人机入侵所致，但国会议员与媒体报导指出，五角大厦测试反无人机技术才是机场关闭主因。 美国联邦航空总署（FAA）昨天晚间以未说明的国家「安全理由」，宣布德州边境城市艾尔帕索（El Paso）上空的空域将对所有飞机关闭10天，但不到24小时后又解除禁令。

运输部长达菲（Sean Duffy）在社群平台X上表示，FAA与战争部「迅速行动，处理了贩毒集团无人机入侵事件」，并说「威胁已经解除」。

然而，代表艾尔帕索选区的联邦众议员艾士可瓦（Veronica Escobar）对川普政府的说法提出质疑，称这「与我们在国会接获的消息不符」。

随后美国各大媒体报导指出，联邦政府在邻近艾尔帕索国际机场（El Paso International Airport）的空军基地测试反无人机技术，才导致有关当局决定关闭整个区域，禁止所有民用航班起降。

哥伦比亚广播公司（CBS）引述政府消息人士说法报导，由于各方对于在离机场如此近的地方测试这项技术是否安全存有争议，FAA索性关闭空域。

全国公共电台（National Public Radio）报导，战争部在FAA完成安全评估之前，便已部署反无人机技术，导致空域突然关闭。

「华尔街日报」与哥伦比亚广播公司均报导，这种设备是一种雷射装置，五角大厦最近曾使用这种技术击落一架据信是无人机的物体。结果消息人士透露，这个物品只是一颗派对气球。

墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）在记者会上表示，她「并未掌握到边境有使用无人机的消息」，但她的政府已展开调查。