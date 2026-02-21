美最高法院裁定关税违法 川普：受外国利益左右

afp_tickers

4 分钟

（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普今天对于裁定全球性关税无效的最高法院大法官发动非同寻常的人身攻击，包括他任命的两位大法官，称他们「受到外国利益左右」。

川普在白宫记者会上告诉媒体：「我为最高法院某些成员感到羞愧，绝对羞愧，他们没有勇气为我们国家做对的事。」

他说：「他们非常不爱国，对我们的宪法不忠诚。」他一度称他们是「蠢人和走狗」。

自共和党籍总统川普去年1月上任以来，最高法院大多数裁定结果对他有利；而今保守派首席大法官罗伯兹（John Roberts）、巴瑞特（Amy Coney Barrett）和戈苏奇（Neil Gorsuch）加入3名自由派大法官行列形成6比3多数，裁定川普大规模全球性关税措施违法。

这是川普在保守派大法官占多数的最高法院首度遭遇重大挫败。

川普被问到是否后悔提名巴瑞特和戈苏奇出任大法官时说：「我不想说是否后悔。我认为他们的决定很糟糕。要听实话的话，我认为这让他们两个的家人蒙羞。」

川普大力称赞3位支持他课徵关税权力的保守派大法官汤玛斯（Clarence Thomas）、阿利托（Samuel Alito）及卡瓦诺（Brett Kavanaugh）。卡瓦诺是川普任命。

川普感谢这3人「展现力量与智慧，以及对我国的热爱」。

他特别点名卡瓦诺，称他是「天才」，并说「非常以他为荣」。卡瓦诺针对这项关税裁定撰写一份63页的不同意见书。

川普还声称这项裁定背后有外国势力影响。他说：「我的看法是院方受到外国利益左右。我认为外国利益的代表人物拥有不正当的影响力。」

他说：「他们对最高法院有很大的影响力，至于是源于恐惧、尊重还是友谊，我不知道。」

记者提问是否有外国势力影响最高法院的证据，川普回答说：「你们很快就会知道。」

川普也被问到下周在国会发表国情咨文（State of the Union）演说时，是否会邀请投票反对他课税的6位大法官出席，他说他们「勉强算是受邀」，还说「我根本不在乎他们来不来」。

然而，伊利诺大学芝加哥分校（University of Illinois Chicago）宪法学教授史温（Steven Schwinn）表示，川普对个别大法官的「无端人身攻击」，显示他「根本误解权力分立」。

史温告诉法新社：「他似乎认为，只要对法律的解读与他本人不同，即便这种歧见是出于诚信与正当理由，本质上就是不合法。」

「与此同时，他本人对法律缺乏任何严肃的诠释，只是认为法律应该是他想要的样子。这不是民主的运作方式。」