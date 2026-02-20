美最高院对川普关税裁决出炉 欧盟、英加审慎因应

（法新社布鲁塞尔/伦敦/渥太华20日电） 美国最高法院今天裁决，总统川普在未经国会批准下单方面实施广泛的全球性关税已超越其权限，欧洲联盟（EU）、英国和加拿大审慎因应，并关注后续影响。

欧盟今天指出，正在研究美国最高法院的裁决。欧盟贸易事务发言人吉尔（Olof Gill）表示：「我们已注意到这项裁决…现正审慎分析。」

他说：「我们仍与美国政府保持密切联系，以厘清他们打算如何回应这项裁决…大西洋两岸的企业都依赖稳定且可预测的贸易关系。」

欧洲议会贸易委员会原定24日批准欧盟与美国的协议，但美国最高法院的判决使这项协议执行受到影响。

欧洲议会贸易委员会主席朗吉（Bernd Lange）对美国裁决表示欢迎，称「法官已表明，即便是美国总统也不是在法律真空下行事」。

朗吉在社群平台X上表示，他将于23日召开紧急会议，与议会谈判团队评估目前可能的影响。

英国政府发言人指出，英国计划与美国合作以了解美国最高法院对川普关税措施做出裁决后，将如何影响两国之间的贸易协议。

他说，「我们将与美国政府合作，了解这项裁决将如何影响英国及世界其他地区的关税」，并称英国预期「与美国间的优惠贸易地位将会持续」。

加拿大负责对美国贸易事务部长指出，美国最高法院裁定总统川普实施大规模关税超越权限，证实了这些关税措施「不合理」。

加拿大负责美加贸易的部长勒布朗（Dominic LeBlanc）表示，对加拿大冲击最大的关税，包括针对钢铁、铝与汽车产业的特定产业措施在裁决后仍然有效。他承诺渥太华将与华盛顿合作，「为双方创造成长与机会」。（编译：徐睿承）