美最高院裁定川普关税违法 民主党籍州长要求还钱于民

3 分钟

（法新社华盛顿20日电） 美国最高法院裁定总统川普的关税措施违法后，伊利诺州州长普里茨克今天寄给川普一张发票，要求为伊利诺州家庭退还近90亿美元的关税。

在最高法院以6比3的票数裁定，川普援引紧急权力来徵收关税已逾越他的职权后，普里茨克（JB Pritzker）敦促白宫「开立支票」。这些关税重塑了全球贸易，并推高了国内物价。

这位资深民主党人写道：「您的关税税收对农民造成了严重破坏，激怒了我们的盟友，并让食品杂货价格飙涨。」他并警告说，如果没有得到赔偿，可能会采取进一步的法律行动。

在分享给美国媒体的信函中，普里茨克为伊利诺州每个家庭要求约1700美元（约新台币5万3600元）的退款，这是耶鲁大学（Yale University）专家所说去年美国家庭平均支付的关税金额。

今天稍早，加州州长纽松（Gavin Newsom）也表示，川普关税所筹集的资金来自美国选民的口袋，理应退还。

他说：「是时候承担后果了，唐纳（川普）。这些关税不过是一种非法的现金掠夺，推高了物价，伤害劳动家庭，就为了让你能够破坏长期的联盟关系并勒索他们。」

「每一分被非法拿走的钱都必须立即退还，还要加上利息。快吐出来！」

普里茨克和纽松普遍被视为2028年总统大选潜在的民主党竞争者；他们的要求为一个复杂的法律和经济现实增添了民粹主义的色彩。

川普于去年4月大张旗鼓地宣布关税以来，已从进口商那里筹集了超过1300亿美元，其中很大一部分额外成本透过更高的价格转嫁给消费者。

财政部长贝森特（Scott Bessent）已对一般美国民众能否获得直接赔偿持怀疑态度。

潜在的还款规模相当庞大。具影响力的宾州大学华顿预算模型（Penn-Wharton Budget Model）估计，退款总额可能达到1750亿美元，但目前尚不清楚谁最终会收到这笔钱。

川普本人也承认，任何退款过程都可能需要耗费数年时间。