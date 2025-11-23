美FAA警告军事活动风险增 6家航空暂停往返委内瑞拉

afp_tickers

3 分钟

（法新社卡拉卡斯22日电） 据业界组织表示，今天有6家航空公司取消飞往委内瑞拉的航班；此前美国航空监管机构警告，由于美国在此区大规模集结兵力，当地存在「军事活动升高」的危险性。

委内瑞拉航空公司协会（ALAV）主席德罗多沙（Marisela de Loaiza）表示，西班牙伊比利亚航空（Iberia）、葡萄牙航空（TAP）、智利南美航空（LATAM）、哥伦比亚航空（Avianca）、巴西高尔航空（Gol）以及千里达及托巴哥共和国的加勒比海航空（Caribbean Airlines）已暂停往返委国的航班。

她并未具体说明航班停飞将持续多久。

巴拿马航空（Copa）、西班牙欧罗巴航空（Air Europa）和Plus Ultra航空、 土耳其航空（Turkish Airlines）以及委内瑞拉莱索托航空（Laser Airlines）目前仍维持营运。 美国联邦航空总署（FAA）昨天发出警告，指委内瑞拉境内或周边的安全情势恶化以及军事活动升高，此区的飞机应「提高警觉」。

FAA表示：「这些威胁可能会对所有高度的飞机构成潜在风险，包括在飞越期间、航班的到场与离场阶段，机场与地面上的飞机也可能受波及。」

华府已派遣一个航空母舰打击群、其他海军军舰以及匿踪飞机到此区，称这些部署目的在遏制毒品走私，但却引发卡拉卡斯方面的担忧，认为美国的目标是推动政权更迭。

与此同时，美国即将把一个据称由委内瑞拉左翼领袖马杜洛（Nicolas Maduro）主导的贩毒集团列为恐怖组织，这项认定将于数天后生效；有人认为，此举预示着美国将对马杜洛政府采取军事行动。 自9月初以来，美军已在加勒比海和东太平洋对20多艘涉嫌走私毒品的船只发动袭击，导致80多人死亡。

但美国迄今尚未公布证据，证明其锁定的船只是用于走私毒品或对美国构成威胁，这波行动与随之而来的军事集结，也加剧了区域紧张局势。（编译：刘文瑜）