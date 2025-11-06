美UPS货机坠毁酿12死 黑盒子寻获失事原因待厘清

afp_tickers

4 分钟

（法新社华盛顿5日电） 国际快递公司优比速（UPS）一架广体货机昨天在美国南部肯塔基州发生重大空难，死亡人数增至12人。美国官员表示，失事货机的黑盒子已寻获，将厘清事故发生原因。

这架预计飞往夏威夷的麦道公司（McDonnell Douglas）MD-11飞机自肯塔基州路易维尔穆罕默德．阿里国际机场（Louisville Muhammad Ali International Airport）起飞后不久，于当地时间下午5时15分坠毁。

这架飞机坠落在机场附近一处工业区后爆炸起火，机上3名机组人员全数罹难，地面也有多人伤亡。调查人员指出，涉事货机在起飞过程中，其中一具发动机起火并与机体分离。

这起坠机事件据报是UPS史上最严重的一次空难，肯塔基州州长贝希尔（Andy Beshear）说，这是一起「令人心碎」且「难以想像」的悲剧。

他说，目前仍有几人下落不明，当局正全力搜救。

美国国家运输安全委员会（NTSB）已派员前往路易维尔调查这起事故。NTSB成员殷曼（Todd Inman）向媒体表示，调查人员查看机场监视录影画面，发现「涉事货机在起飞过程中，左侧发动机从机翼脱落」。

坠机后，跑道外一处工业区有数栋建筑起火，浓浓黑烟直冲夜空，火势一路延烧，飞机残骸、碎片四散。

殷曼补充说，已找到俗称「黑盒子」的飞航资料纪录器和座舱语音纪录器，将送往华盛顿进行分析。

机场警方发言人贝文（Jonathan Bevin）指出，这架货机「在距离机场约5公里处坠毁」。

这架货机搭载的燃油量达3万8000加仑（约14万公升），坠机地点离雇用约3000名员工的福特汽车（Ford）大型组装厂仅一步之遥，贝希尔说，「情况本可能会更糟」。

贝希尔指出，这架飞机「几乎是直接」撞上一处石油回收设施。

根据NTSB资料，这架飞机制造于1991年，由麦道（McDonnell Douglas）公司所生产，后来改装为货机。麦道公司1996年与波音公司（Boeing）合并。 UPS说，已暂停其物流中心的包裹分拣作业，波音也在声明中说，将全力配合调查，提供一切所需的技术支援。

这起坠机事件发生时，美国正处于史上最长的政府停摆期间。美国运输部长达菲（Sean Duffy）日前警告，由于航空管制人员短缺，恐导致「大规模混乱」。

殷曼指出，目前尚无证据显示路易维尔机场当时存在航空管制人员短缺问题，但NTSB已展开全面调查，包括航管人力状况。（编译：刘文瑜）