健康调查：逾半数瑞士男性超重

瑞士健康调查发现：52%的瑞士男性超重(包括肥胖症)；34%的女性存在相同问题。 Keystone-SDA

瑞士2022年健康调查的结果揭示了两性健康差距：55%的女性和44%的男性长期忍受着至少一种慢性疾病。同时，52%的瑞士男性有超重问题(包括肥胖症)，该比例在女性中为34%。

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瑞士联邦统计局5月19日公布的调查数据还显示，男性吸烟率(27%)高于女性(21%)。该调查每5年进行一次。

调查发现，女性(85.4年)在出生时理论预期寿命比男性(81.6年)长3.8年。

不过，女性在理论预期寿命方面的明显优势与两性在出生时健康预期寿命方面的差异对比明显。从健康预期寿命角度看，女性为71.2年，男性为70.8年，差距仅为0.4岁。这表明，女性在多出的最后生命阶段中往往与某种健康问题相伴。

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例如，女性(30%)表示至少有6个月日常行动受限的比例高于男性(24%)；女性(55%)患至少一种慢性疾病的比例高于男性(44%)；女性(50%)遭受背痛或肾脏疼痛等病痛折磨的占比多于男性(40%)。

女性更关注体重

联邦统计局数据显示，尽管女性超重问题明显好于男性，但相较男性(23%)，女性(28%)更容易对自身体重不满意，尤其是超重人群。在超重人群中，52%的女性不满自己的体重，而该比例在男性中仅占29%。

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体重不仅取决于先天因素，也受社会性别观念影响。社会普遍认为苗条的身材是女性健康美丽的标准。而对男性来说，强健的体魄是力量的象征。强壮因此也成为男性的理想状态。

该健康调查还发现，近30年以来，吸烟的性别差距逐渐减小。1992年至2022年间，男女烟民比例差从13%降到6%。2022年，15到24岁年龄段的女性(26%)吸烟率与男性(25%)基本持平。

女性更容易受心理问题困扰

据悉，女性(12%)中度至重度抑郁症患病比例高于男性(8%)。15到24岁年龄组中，女性患者(26%)占比更是男性(13%)的两倍。女性(14%)接受心理健康治疗的比例也远高于男性(4%)。

联邦统计局表示，这种两性差异有目共睹，从青春期开始持续到老年。其背后的原因可能是荷尔蒙，也可能是与性别相关的社会因素，尤其是心理压力。

女性更容易遭遇性别歧视或性骚扰。她们必须承担的无偿家务劳动也更繁重。

性别和性取向多元化的人更容易出现心理问题。在2022年的健康调查中，瑞士联邦统计局在进行有关性别认同的数据采集时，首次使用了超越性别二元分类的标准。