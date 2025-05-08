在瑞士，投喂邻居家猫咪被告上法庭！

5月6日，一位68岁的瑞士老妇人站在了苏黎世法庭上，被指控系统性喂养邻居家的猫“里奥”(Leo)，致使其不再返回主人家中。该行为在瑞士属于犯罪行为。
此内容发布于
相关内容
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国
如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。
更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国
因其非法占有行为，苏黎世公共检察官要求对老妇人处以3’600瑞郎(约合人民币31’619元)的缓期执行罚款，此外，这位老妇人还面临800瑞郎(约合人民币7’026元)的额外罚款。由于被告人拒绝接受最初的罚款处罚，目前，该案件已提交法院审理。
相关内容
相关内容
宠物饲养
此内容发布于
养狗则是另一回事。您必须到所在行政区为狗登记，每年还需缴养狗税。以伯尔尼为例，养狗税为115瑞郎(约合761元…
更多阅览 宠物饲养
据了解，被告在长达10个月的时间内多次喂养住在同一栋公寓的里奥，并允许它在自己的公寓留宿。尽管猫主人已通过书面形式禁止这种行为，被告仍然一意孤行。
相关内容
相关内容
爱鸟还是爱猫，瑞士人陷入纠结
此内容发布于
在瑞士，猫每年捕杀数百万只鸟、青蛙和其他动物，但政治家们却都不愿意对此采取任何行动。目前官方正在针对一项“十年内暂停进口和繁殖猫”的建议进行讨论，不知这是否能产生一些影响？
更多阅览 爱鸟还是爱猫，瑞士人陷入纠结
根据处罚决定，该老妇人还改造了自家的宠物进出挡板，以便里奥随时出入其住所，致使里奥彻底不再返回合法主人家中。
蓄意喂养：犯罪行为
由于宠物的合法主人对“投喂者”的举报，越来越多的类似案件最终不得不以对簿公堂结束。瑞士法律规定，猫属于“他人财产”，系统性喂养并为他人的猫提供住所被视为非法侵占行为。
不过，假如只是偶尔投喂邻居家的猫，在瑞士并不违法。
在瑞士养猫(私人养猫，不包括每年经手20只或5窝小猫等猫舍经营情况)你需要知道：
培训和授权要求: 私人养猫既不需要培训，也不需要许可。
社会接触: 单独饲养的猫咪必须每天与人类接触或与其他猫咪有视觉接触。猫咪可以单独关在至少1平方米的笼子里，但最长不得超过3周。
运动: 如果猫咪需要临时关在笼子里最多3周，则每周至少有5天必须能够在笼子外活动，且必须为猫咪提供一个面积至少为7 平米的活动空间。
喂食: 必须定期为猫咪提供充足的食物和水。如果几只猫一起饲养，主人必须确保每只猫都能获得充足的食物和水。
护理: 护理的目的是预防疾病和伤害。长毛动物需要定期梳理。必要时必须对猫爪进行专业修剪。生病或受伤的猫必须接受治疗，必要时由专业人员为其结束生命。
噪音: 动物不得长时间暴露在过度的噪音中。
以上清单无法详尽所有条款，更多要求请参见联邦食品安全与兽医局相关规定(Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen，多语)外部链接。
相关内容
瑞士采取行动禁止掌掴儿童
此内容发布于
瑞士议会国民院就非暴力育儿原则正式写入瑞士法律进行了投票。
更多阅览 瑞士采取行动禁止掌掴儿童
相关内容
美中两国将在瑞士举行关税会谈
此内容发布于
美国与中国计划于本周六(5月10日)在瑞士日内瓦举行关税磋商。
更多阅览 美中两国将在瑞士举行关税会谈
相关内容
77%的瑞士员工使用人工智能-多数违反公司规定
此内容发布于
根据咨询公司毕马威(KPMG)的一项调研，四分之三的瑞士员工在工作中使用人工智能(AI)，其中半数的使用方式违反了公司指令。
更多阅览 77%的瑞士员工使用人工智能-多数违反公司规定
相关内容
安全环境恶化，瑞士政府忧虑忡忡
此内容发布于
据瑞士政府称，瑞士今年面临的安全威胁正在加剧。
更多阅览 安全环境恶化，瑞士政府忧虑忡忡
相关内容
瑞士职业养老金：一次性全额领取，还是按月领？
此内容发布于
达到退休年龄时该如何支配职业养老金(BVG/LPP)账户里积累的资本？在一次性提取资本总额和按月领取年金之间，做出前一个选择的瑞士居民人数首次超过了做出后一选择的人。
更多阅览 瑞士职业养老金：一次性全额领取，还是按月领？
相关内容
瑞士私人家庭净资产升至4.8万亿瑞郎
此内容发布于
2024年，瑞士私人家庭资产总额继续强劲增长。金融资产增长和房地产资产升值共同推动了这一趋势。
更多阅览 瑞士私人家庭净资产升至4.8万亿瑞郎
相关内容
瑞士媒体面临日益加剧的经济压力
此内容发布于
瑞士媒体正面临严重的经济压力，但在“世界新闻自由指数”(World Press Freedom Index)中仍保持了第9名。
更多阅览 瑞士媒体面临日益加剧的经济压力
相关内容
天气转暖，瑞士迎来2025年最强过敏季节
此内容发布于
瑞士过敏中心4月28日表示，因天气短暂转凉而中断的花粉季目前已重新开始，草类花粉正在瑞士各地飘散。约70%的花粉症患者对其过敏。
更多阅览 天气转暖，瑞士迎来2025年最强过敏季节
相关内容
弱势租客-苏黎世搬迁浪潮最大受害者
此内容发布于
苏黎世联邦理工学院(ETHZ)的研究显示，苏黎世的租客驱逐率为全国最高。受影响最严重的是低收入的年长居民，他们会被迫搬离原本的住所。
更多阅览 弱势租客-苏黎世搬迁浪潮最大受害者
相关内容
成龙将摘得洛迦诺电影节荣誉金豹奖
此内容发布于
今年夏天，洛迦诺电影节(Festival del film Locarno)将向成龙颁发荣誉金豹奖，以表彰这位“既是当代亚洲电影的重要人物，也是重新定义好莱坞电影规则的影响力人物”。
更多阅览 成龙将摘得洛迦诺电影节荣誉金豹奖
阅读更多
相关内容
在瑞士养猫，将必须给猫做绝育
此内容发布于
瑞士生活着10-30万只流浪猫，它们或许是从家中出走或被抛弃的家猫，或是家猫与流浪猫的后代，这些猫的身体状况令…
更多阅览 在瑞士养猫，将必须给猫做绝育
相关内容
瑞士见习兽医怎样帮助无家可归者的宠物
此内容发布于
Vethopes是个独特的瑞士项目。通过这个项目，兽医专业毕业班的学生能够为属于弱势人群的宠物做手术。
更多阅览 瑞士见习兽医怎样帮助无家可归者的宠物
相关内容
在瑞士，带狗上班可提升工作场所幸福感
此内容发布于
尽管一些瑞士雇主强烈反对带狗上班，但6月19日公布的一项调查显示，狗能改善办公氛围，受益者不仅限于狗主人，也包括其他同事。
更多阅览 在瑞士，带狗上班可提升工作场所幸福感
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。