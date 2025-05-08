在瑞士，投喂邻居家猫咪被告上法庭！

瑞士法律规定，猫属于“他人财产”，有计划地喂养他人的猫并为其提供住所被视为非法侵占行为。 Keystone-SDA

5月6日，一位68岁的瑞士老妇人站在了苏黎世法庭上，被指控系统性喂养邻居家的猫“里奥”(Leo)，致使其不再返回主人家中。该行为在瑞士属于犯罪行为。

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因其非法占有行为，苏黎世公共检察官要求对老妇人处以3’600瑞郎(约合人民币31’619元)的缓期执行罚款，此外，这位老妇人还面临800瑞郎(约合人民币7’026元)的额外罚款。由于被告人拒绝接受最初的罚款处罚，目前，该案件已提交法院审理。

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据了解，被告在长达10个月的时间内多次喂养住在同一栋公寓的里奥，并允许它在自己的公寓留宿。尽管猫主人已通过书面形式禁止这种行为，被告仍然一意孤行。

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根据处罚决定，该老妇人还改造了自家的宠物进出挡板，以便里奥随时出入其住所，致使里奥彻底不再返回合法主人家中。

蓄意喂养：犯罪行为

由于宠物的合法主人对“投喂者”的举报，越来越多的类似案件最终不得不以对簿公堂结束。瑞士法律规定，猫属于“他人财产”，系统性喂养并为他人的猫提供住所被视为非法侵占行为。

不过，假如只是偶尔投喂邻居家的猫，在瑞士并不违法。