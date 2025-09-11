联合国安理会谴责卡达遭遇袭击 但未点名以色列

（法新社纽约联合国总部11日电） 联合国安全理事会今天对卡达本周遭受袭击表达谴责，并呼吁局势降温，但未直接点名发动攻击的以色列。

安理会声明「强调局势降温的重要性，并表达对卡达的声援」。这项声明需获得15个安理会理事国一致同意，包括以色列的盟友美国。

安理会也「重申支持卡达的主权与领土完整」。

以色列9日对卡达首都杜哈（Doha）发动前所未有的空袭，目标锁定哈玛斯（Hamas）领导高层。虽然哈玛斯表示高层领导人幸存，但有5名成员死亡，另有1名卡达安全部队人员丧生。

安理会声明指出，杜哈是「以色列与哈玛斯和平谈判的重要调停者之一的领土」，其他调停者还包括埃及与美国。

声明指出，「安理会成员强调，释放被哈玛斯杀害等人质及结束加萨的战争与苦难，仍须是我们的首要目标。」

自2023年10月7日哈玛斯发动袭击、接着以色列展开报复以来，由于美国及其他成员国多次动用否决权，导致安理会对以哈冲突议题长期陷僵。

不过，尽管美国总统川普一向支持以色列，但对杜哈9日遭遇攻击「不感到高兴」。这次攻击锁定杜哈市中心一处哈玛斯官员下榻的住宅区。

美国驻联合国代理大使谢伊（Dorothy Shea）今天在安理会会议中表示：「单方面对卡达进行轰炸，而这个主权国家正努力并勇敢地与美国并肩冒险推动和平，这并不符合以色列或美国的利益。」

她还说：「然而，任何成员国都不应以此质疑以色列致力让人质回家的决心。」

谢伊称此为「不幸」事件，但也引述川普的看法，认为「这可能成为和平的契机」。（编译：徐睿承）