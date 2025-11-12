联合国最新粮食报告 16国家和地区列为饥饿热点

（法新社罗马12日电） 联合国两大粮食机构今天共同发布报告示警，全球新增数以百万计可能面临饥荒的民众，人道援助资金短缺加剧了本来就已经相当严峻的现况。

联合国粮农组织（Food and Agriculture Organization）和世界粮食计划署（World Food Programme）的联合报告指出，在大多数被认定为处于风险的国家中，冲突与暴力是严重粮食不安全的原因。

联合国粮农组织和世界粮食计划署将海地、马利、巴勒斯坦、南苏丹、苏丹及叶门列为情况最严重的国家与地区，「这些地方的民众面临迫在眉睫的灾难性饥饿风险」。

阿富汗、刚果民主共和国、缅甸、奈及利亚、索马利亚与叙利亚也被列为「高度关注」地区，布吉纳法索、查德、肯亚以及孟加拉境内洛兴雅（Rohingya）难民的处境同样列入「饥饿热点」（hunger hotspots）名单。

世界粮食计划署执行主任马侃（Cindy McCain）说道，「我们处在一场完全可以避免的饥饿灾难边缘」，若没能采取行动，只会加剧动荡、移民和冲突等危机。

这份联合报告提到，人道援助资金「严重不足」，只有收到105亿美元，帮助那些面临风险民众所需的资金则要290亿美元。

世界粮食计划署表示，由于资金短缺，已减少对难民和流离失所者的援助，并暂停部分国家的学校供餐计画。

联合国粮农组织也警告，保护农业生计的努力受到威胁，而这些努力对于稳定粮食生产与防止危机再次发生是至关重要的。