联合国警告不平等削弱全球民主信任

（法新社纽约23日电） 联合国今天警告，尽管近几十年来在教育普及和减贫方面取得重大进展，但根深蒂固的不平等现象正在侵蚀世界各地人民对体制和民主制度的信任。

30年前，世界各国领导人在哥本哈根齐聚一堂，参加首届世界社会发展高峰会（World Summit for Social Development），并承诺终结贫困、创造就业机会并促进社会融合。

联合国国际劳工组织（ILO）在最新报告中称赞，自那次高峰会以来，世界变得「更富裕、更健康、教育程度更高」。当时，该峰会是有史以来规模最大的世界领导人集会。

但报告同时警告：「（发展的）好处分配不均，减少不平等的进展陷入停滞。全球严重不平等的现象依然存在。」此报告是在定于11月于卡达举行的后续峰会前发布的。

国际劳工组织秘书长洪博（Gilbert Houngbo）在声明中表示：「世界已经取得不可否认的进步，但我们不能忽视仍有数百万人被剥夺了工作机会与尊严。社会正义不仅是道德责任，也是经济安全、社会凝聚力与和平的关键。」

这份报告列出过去30年来的重大成就，包括5至14岁儿童劳动比例从20%减半至10%。

报告指出，全球受极端贫困影响的人口比例已从39%降至10%，小学毕业率则提高17个百分点。

但国际劳工组织同时警告，问题依然「严峻且持续」。报告指出，改善工作品质的努力已经停滞不前，全球仍有58%的劳动力处于非正式就业，自1995年以来仅下降2个百分点；强迫劳动人口增加。

然而，尽管失业率降至历史新低，尤其是在富裕国家，国际劳工组织仍警告，「许多地区的工作品质正在恶化…削弱了经济安全、保障和权利。」