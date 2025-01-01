从“罩袍禁令”到养老金上调：瑞士2025新年新法规

公共场所面部遮盖禁令将于2025年1月1日在瑞士生效。 Keystone

2025新年伊始，生活在瑞士或关注瑞士的你除了迎新春，还需关注或让您受益、或让您“踩雷”的诸多新法规：备受争议的“罩袍禁令”，以及旨在打击童婚、促进可再生能源和遏制大型银行破产倒闭的相关新法，都将于2025年1月1日生效。

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瑞士“罩袍禁令”生效

禁止在公共场所遮盖面部的瑞士禁令，即广为人知的“罩袍禁令”，将于1月1日生效。违反者可被处以最高1000瑞郎(约合8140元人民币)的罚款。瑞士与包括与其毗邻的法国和奥地利在内的其他共计五个欧洲国家，均禁止在公共场所穿戴此类服饰。

穆斯林女性面纱介绍 swissinfo.ch

2021年3月，瑞士选民在全民公投中以51.2%赞同票的微弱优势通过了“禁止遮面”(anti-burqa，Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage)动议，该动议旨在禁止在公共场所遮挡面部-包括禁止部分穆斯林女性穿戴的罩袍(Burqa，也音译作“布卡”、“波卡”或“布尔卡”，是蒙面、蒙身式的从头到脚一件套，通常只在眼睛部位留有网格样的窗口)、尼卡布(Niqab，几乎盖住全部脸部，只留下眼睛。尼卡布往往和配套头巾同时穿戴，也常常与黑色长罩袍一起穿)和其他非宗教形式面部遮挡物-写进瑞士宪法。该法律的例外情况，包括出于安全、天气或健康原因而遮盖面部-譬如佩戴口罩。此外，在艺术及娱乐场所和出于广告目的而遮挡面部，也是被允许的。

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遗产继承规划更便利

自1月1日起，让瑞士的国际继承法与欧洲继承条例更趋于一致的新规定开始生效。这对于海外瑞士人来说可谓意义深远：因为有61%的海外瑞士人都在欧盟或欧洲自由贸易联盟(EFTA)成员国居住。

在遗产继承方面，瑞士与欧洲其他国家之间的管辖冲突屡见不鲜。这项新法则拉近了瑞士与欧盟的距离，将为海外瑞士人及其亲属增强法律确定性，并且为他们的遗产继承规划提供了更大的便利。这些法律变更得到了海外瑞士人组织(OSA)的热烈响应。

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国家养老金和其他福利得以“充值”

很多瑞士人-无论身居瑞士国内还是海外，都会乐于获悉瑞士国家养老金将从1月1日起增加2.9%，以此与日趋上涨的物价和工资上调趋势保持同步。

因此，单身人士按月领取的全额养老金最低额度将从现有的每月1225瑞郎(约合人民币9960元)增加到1260瑞郎(约合人民币1.03万元)，全额养老遗属保险金的上限则将从现有的2450瑞郎(约合人民币2万元)提高到2520瑞郎(约合人民币2.05万元)。这些金额，是在达到缴费年限的前提下能够按月领取基本养老金金额。于此同时，养老保险缴费、补助津贴(Ergänzungsleistungen)、过渡性津贴(Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose)和强制性职业养老金也均有不同程度的调整。

通常情况下，瑞士政府会以每两年一次的频率，根据当下生活成本的变化，考察是否需要对养老金金额进行调整。养老金上一次历经调整是在2023年，彼时养老金和伤残保险金在原有基础上增加了2.5%，将领取全额养老遗属保险金的下限定为1225瑞郎(约合人民币9970元)。

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加强银行偿付能力和流动性

继2007-2009年金融危机之后，瑞士制定了新的银行规则。改革的最后步骤是采取一揽子措施，要求银行在经济状况良好时储备资本，以便经济不景气和金融压力时期可随时提取和动用。其中部分措施将于2025年1月1日开始在瑞士付诸实施。

为什么银行法亟需修订？在全球金融危机爆发之前，许多银行的储备资本过于单薄，远不足以通过压力测试。2018年，瑞士最大的银行-瑞银集团(UBS)曾因推行高风险美国市场拓展战略而身陷坍塌，最终不得不由瑞士政府和瑞士央行注资救助：瑞士政府注资60亿瑞郎以恢复该行的资金储备，央行则注资540亿美元让瑞银集团把非流动性证券转移至特殊稳定基金-即坏账银行，以等待更好时机将其重新售出。瑞银也因此摆脱了濒临倒闭的厄运。

然而短短五年后，瑞士第二大银行-瑞士信贷银行(Credit Suisse)的倾覆塌陷则再次强凸显了加强银行偿付能力和流动性的重要性。瑞士信贷于2023年3月在饱受丑闻缠身和损失惨重中抱憾倒闭。瑞士政府提供了注资援助，并从中斡旋促成了其竞争对手瑞银集团对瑞信的紧急收购，这才避免了一场可能会摧毁全球金融体系的失控破产。

动用纳税人的钱来救助瑞士和其他地方的银行摆脱困境，这一做法促成了人们借助新法对该行业加以更严格的监管。

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推广可再生能源

瑞士政府希望能在境内迅速扩大水电、太阳能、风能和生物质能等可再生能源的生产。为了实现这一目标，瑞士政府制定了一项新的法律，并在2024年6月全民公投中获得了68.7%瑞士选民的支持。第一批措施将于2025年1月1日正式生效并付诸实施。

在未来10到15年内，瑞士计划利用可再生能源-尤其是太阳能和水力发电-生产出比2022年多出约六倍的能源。新法将加快由联邦政府、各州、环保协会和电力供应公司已共同商定的共计16个大型水电项目的实施工作。现有的13座发电站将得到扩建，阿尔卑斯山脉地区还将新建三座水坝，其中一座计划建于瓦莱州的采尔马特地区，即位于马特洪峰的山麓之处。

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打击童婚的措施

从1月1日起，瑞士法律将运用更有效的手段来打击童婚。如果配偶中至少有一方在缔结婚姻关系时为瑞士居民，那么涉及未成年人的海外婚姻将不再被瑞士官方承认。目前，如果相关行政管理部门或未年满25周岁的当事人一方提出要求，那么这段童婚就可以被宣布无效。而在此之前，童婚只有在当事人年满18岁之前才可以应要求取消。此次法律的变更，旨在防止所谓的“假期婚姻”(即居住在瑞士的未成年人在假期期间赴国外与他人完婚)。

此外，除非配偶双方都已年满16周岁，否则瑞士将不会承认他们的婚姻。据律师兼人权活动家阿努·西瓦加内桑(Anu Sivaganesan)称，在过去的八年间，瑞士被迫结婚的未成年人数量有所增加。

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对跨境工作者征税

自1月1日起，瑞士针对跨境工作者征税的新法将正式生效。该法旨在遏制瑞士政府税收收入的流失。

瑞士已通过磋商谈判，与意大利和法国这两个拥有最多跨境通勤者的邻国达成了协议。远程办公的跨境工作者将一如既往地向瑞士缴纳一定额度的税款，但瑞方征税额度有一定限制(在意大利的工作时间不得超过全年工作时间的25%，在法国的工作时间不得超过全年工作时间的40%)。

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更改医疗保险

截至目前，瑞士居民想要更改医疗保险，就必须等到11月方可作出变更。但从2025年1月 日起，居民只要仍然在同一家保险公司名下投保，便可随时自由更换保险模式。

这一法条变更，是特别针对那些希望通过选择保费更低廉的保险模式来减轻自身保费负担的人而制定的。2025年，瑞士医疗保险费用整体平均上涨6%。根据瑞士联邦公共卫生局公布的数据，瑞士居民人均每月保费将达到378.7瑞郎(约合人民币3084.85元)。

不断飙升的医疗保险费持续对居民收入产生负面影响。根据瑞士联邦统计局的核算，医疗保费的上涨，使得瑞士居民人均可支配收入的增长被抑制了0.5个百分点。

(编辑：Balz Rigendinger，编译自英文：张樱/dh)

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