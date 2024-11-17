在租房大国瑞士，是否应该声援房东？

在瑞士，租房者约占总人口的60%。 Keystone / Ennio Leanza



联邦议会对房屋租赁法进行了修订，以防止租客违规转租，并简化房东提前终止合同的程序。租户协会感到局势不利，发起了双重复决。瑞士选民将在11月24日就此进行公投。

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Pierre-François Besson

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这个议题非同小可。在欧洲，瑞士绝对是一个特例：在这里，租房者约占总人口的60%。虽然很多人想买房，但因为房源稀缺、房价高昂和贷款方式不灵活等等原因，无法圆买房梦。因此，瑞士有很多租房者，而房屋租赁法则是对房东与租客关系的规范。

外部内容

房屋租赁法内容详尽，规定以成本为基础确定租金金额。但市场对租金也有影响-尤其是在许多城市地区住房短缺的情况下。于是，租房者维权组织呼吁为租客提供更好的保护。但这一呼声并没有妨碍议会于去年批准了两项由右翼议员发起的、让房东受益的租赁法修正案。

由于是修订案，而非最初设想的全面改革，反对者称其为“有悖民主，且代价高昂”。此外，议会国民院将于2025年初审议另外两项旨在限制不公平租金纠纷的法案。

房屋租赁法修订案的目的是什么？

新法规赋予房东更多反对租客转租的权利。要转租房屋或任何其他场所，租户需要获得房东的书面同意，并有义务将任何变动通知房东。

如果转租期限超过两年，或者承租人未充分告知房东，房东可以拒绝转租。如果转租条件过于苛刻或房东认为转租存在重大弊端，房东也可提出异议。这得注意的一点是：新法并未写明房东拒绝转租的理由。法律上，将具体案例具体审理。

法律修订案有怎样的预想？

当业主出售出租状态的房产时，当前的租赁合同将传递给新业主。目前，新业主可以提前(在下一个法定解租期限之前)终止相关住宅或商业用房的租约，前提是新房东能证明自己对此处房产有具体且迫切的使用需求。

在房东和租客意见不一的情况下，诉讼程序可能持续数年。在提交给选民的草案中，“迫切使用需求”的描述被“重大且当前的使用需求”所取代-之所以调整措辞是参考了联邦法院对原文本“有待加强客观评估”的意见。

谁支持这一法律修定，为什么？

房地产业和右翼人士认为上述方案是非常有针对性的、公平的、独立于租金的修订。他们不同意“这一修订是侵害租户权利”的观点，不认为“这只是对现行法律既有概念的进一步强化”。

议会联邦院自由民主党议员Philippe Bauer在议会辩论中争辩说，如今房东在表示“(对出租房产)有迫切需要”后，还可能要等待长达三四年的时间才能对获得其房产的使用。

但日内瓦不动产商会保证，“两项新的修定对行为合规的租户来说影响极小”。而在修订版中，租户的反对权保持不变。

修正案更加明确地界定了转租的条件。其支持者称，这些明确的规则将抑制违规转租的案例，这不仅是对房东利益的捍卫，对租户来说也是一种保护。

随着爱彼迎(Airbnb)等平台转租的普遍化，透明度和司法明确性愈发成为必要，这也正是本次法律修订的目标。支持者指出，越来越多的公寓“撤离”长租市场是有损租户利益的，而转租的利润往往很高。

修订案支持者还担保，合租公寓的学生不会因此受到制约，因为只要房东不设定租期，他们就可以与其他多名学生签订租约，或无限期地转租房间。

为何要进行公投？

租户维权协会(Asloca)则认为法律修订案是“地产游说团体”对租客利益的攻击，因此该协会收集到必要的签名，发起了复决。

在议会辩论期间，该协会主席卡Carlo Sommaruga认为改革没有满足任何需求，而只会使房客和房东之间的关系复杂化。联邦委员会原也认为没有必要修改法律，因现有规则已经足够。不过，鉴于政治权利法，政府对这项由议会多数通过的法案还是持支持态度。

以左翼和工会为首的反对阵营认为，法律修订按将削弱对租户的保护，尤其是针对不公平解约的保护机制。房东将更轻而易举地终止租约，新法将赋予他们过多的回旋空间-无论是接受还是拒绝转租的情况。

瑞士大学生联合会也站队反对阵营，认为双重改革将“极大地恶化大学生的(租房)条件”。

租户维权协会认为，由于利率较低，近年来房租本应下降。但事实恰恰相反，瑞士租户群体也因此损失了数十亿美元。该协会表示：“出租者享受着不菲回报，其租金涨幅远高于授权上限，而这种情况在变换租客时尤其常见。”

说白了，反对方指责业主方试图简化终止租约的程序，以便利用住房短缺的背景，以极高的价格重新出租。他们还认为，这有可能加剧房屋租赁领域的投机行为。

改革是否会影响海外瑞士人？

瑞士的租户在(因工作、学习或其他原因)需出国逗留的情况下，如果希望转租住房以免终止租约，其转租期限最长为两年。在此之后，他们可以与房东达商议，以达成双方认可的解决方案。

(编辑：Samuel Jaberg，编译自法语：郭倢/dh)