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“地球的承受力有限，我们不能轻易跨越”

注定消失的美景? 图为格劳宾登州(Graubünden)的佩尔斯冰川(Persgletscher)和莫特拉奇冰川(Morteratschgletscher)，拍摄于2022年8月10日。
注定消失的美景? 图为格劳宾登州(Graubünden)的佩尔斯冰川(Persgletscher)和莫特拉奇冰川(Morteratschgletscher)，拍摄于2022年8月10日。 KEYSTONE

瑞士将于2月9日就“环境责任动议”举行全民投票，瑞士资讯swissinfo.ch谈话节目“Let’s Talk”邀请到青年绿党(Les Jeunes Vert-e-s)联合主席玛尔戈·肖德纳(Margot Chauderna)与青年自由民主党(Les Jeunes libéraux-radicaux，JPLR)成员宝琳·布朗(Pauline Blanc)，请她们围绕这个动议展开辩论。两位嘉宾虽然都赞同为保护大自然，应该尊重其承受力的极限，但在应采取的具体措施上却存在意见分歧。

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驻伯尔尼的记者，对社会问题、政治和社交媒体特别感兴趣。此前曾在多个地方媒体工作，如《汝拉日报》的编辑部和伯尔尼汝拉电台。

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青年绿党希望经济活动消耗的资源不应超过地球的承受能力。他们的依据是2009年一支国际科学家团队提出的“地球限度理论”(Planetary boundaries)。

“这个理论定义了9个不可跨越的阈值，以保障地球生存的基础条件，”玛尔戈·肖德纳在我们的节目中表示。她列举了气候变化、生物多样性、水资源消耗以及土地使用等关键问题。

“地球限度理论”是一个概念，强调人类活动对地球系统的影响存在一定的限度。如果超越这些限度，地球的自然环境可能失去自我调节能力，导致人类赖以生存的全新世时期结束。该理论由瑞典科学家约翰·洛克斯特罗姆(Johan Rockström)等人于2009年提出，识别了九个关键的地球系统过程，并为每个过程设定了安全操作空间的阈值。

1、气候变化：大气中的二氧化碳浓度和辐射强迫的变化。

2、生物圈完整性丧失：生物多样性丧失及物种灭绝。

3、生物地球化学循环：氮和磷循环的变化。

4、土地系统变化：土地利用方式的改变。

5、淡水使用：全球淡水资源的消耗。

6、海洋酸化：海洋pH值的降低。

7、大气气溶胶含量：大气中悬浮颗粒物的浓度。

8、臭氧层消耗：平流层臭氧的减少。

9、新实体引入：化学污染物和其他新物质的释放。

根据斯德哥尔摩恢复力科学中心(Stockholm Resilience Centre)2023年对九个“地球限度”的评估外部链接，气候变化、生物圈完整性、土地系统变化、淡水使用、生物地球化学循环及新实体引入等六个过程已经超过阈值。

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反对该动议的青年自民党成员宝琳·布朗承认：“地球确实有一些不可跨越的限度。”但她认为，瑞士不能单独行动。她强调：“这需要国际合作与全球视野，而且瑞士已经通过实施多项措施，努力实现气候目标。”

根据非政府组织全球足迹网络(Global Footprint Network)的计算，假如人人都像瑞士人一样生活，那么需要2.5个地球才能养活全球人口，而这个数据也得到了瑞士联邦政府的确认。假如大家都像美国人一样生活，那么就需要5个地球。相比之下，假如人人都像阿富汗、马达加斯加和厄立特里亚这类贫困国家的国民那样生活，那么则只需0.5个地球。

希望瑞士不再有地球超载日。
SWI swissinfo.ch

不过，玛尔戈·肖德纳指出，“富裕而优越的小国”瑞士难以同贫困国家直接进行比较。这位青年绿党联合主席分析道：“这让我们必须直面责任。我们制造的污染更多，尤其是通过开采海外资源，而我们同时也拥有更多财力，因此就必须采取更重大的措施。”

对此宝琳·布朗持不同的看法。“这项动议要求的消费水平相当于某些发展中国家，例如阿富汗的现状，”她指出。在她看来，这将损害瑞士人民的繁荣。

玛尔戈·肖德纳回应道：“缺乏对地球承受限度的尊重，就没有繁荣可言。这是一个数据：我们所消耗的资源不能超过我们所拥有的。”她还提到，气候变暖已经引发了许多自然灾害，保护民众刻不容缓。

>> 该动议是否威胁到瑞士的繁荣？这是玛尔戈·肖德纳的回答：

宝琳·布朗则认为，这项动议会对工业企业施加严格标准，导致生产成本和价格上涨。她遗憾地说：“民众将会承受其后果，因为它会削弱民众的购买力。”

一位从瑞典远程参与节目的瑞士人克里斯托弗·格里尼什(Christopher Greenish)问玛尔戈·肖德纳：“如果瑞士决定单独遵守地球的限度，而其他国家毫不改变，那么这是否真的有意义？”

这位青年绿党联合主席回答说，瑞士可以充当先行者：“瑞士拥有丰富的资金和技术资源，可以通过可持续发展发挥榜样作用。”

宝琳·布朗则指出，《2030年可持续发展战略》已经提到了地球的承受限度。“我们并不否认问题的存在，但我们对应该采取的措施有着不同的看法，”她说道。

依赖核能还是另辟投资方式

虽然这个动议措辞笼统，也未提出具体措施，但玛尔戈·肖德纳谈到可能的方向：“比方说，我们可以停止所有破坏生物多样性、环境和气候的投资，反过来呢，还可以加大对交通、住房、能源或农业等领域的投资，使其变得更具可持续性。”

克里斯托弗·格里尼什提到，他居住的瑞典主要生产无化石燃料的能源(如核能)。他问宝琳·布朗，瑞士是否该考虑重启核电站？

宝琳·布朗是“停止断电”(Stop au black-out)动议委员会的成员，这项动议支持重新在瑞士引入核能。她肯定地说：“核能是实现气候目标的解决方案，它可以在不排放二氧化碳的情况下生产更多能源。”

环境议题受关注度下降

瑞士联邦政府制定了到2050年实现碳中和的目标，这一战略在2023年6月的投票中获得了选民的赞成。然而自此以后，环境和气候议题在政治议程中的重要性业已下降，被安全问题取而代之。

宝琳·布朗注意到，民众更关心直接影响日常生活的具体而紧迫的问题，对环境的关注度自然就退居次要位置。“以购买力为例，这是民众尤为关心的一个问题。许多人已经在担心，每到月底自己拿什么来喂饱孩子。这比气候问题更让担忧。”

>> 安全议题已将环境问题挤到政治议程的次要位置。这是宝琳·布朗对此的看法：

玛尔戈·肖德纳则强调，青年绿党在推动环境措施时考虑到了社会接受度：“我们希望污染最多的跨国公司和超级富豪承担能源转型的成本，而不是将负担转嫁给普通民众。”

然而，无论是在瑞士还是在欧洲其他国家，环保主义者在最近的选举中都已失去影响力。玛尔戈·肖德纳说：“我们需要更好地传递这样一个理念：我们的生态也要追求社会公平。它不是要针对人民，而是为了让子孙后代拥有一个更美好的未来。”

(编辑：Samuel Jaberg，编译自法文：小雷/xy)

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