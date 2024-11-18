瑞士公投民調：公路擴建、醫療費分攤、房屋租賃調規

更多的道路是會緩解交通擁堵，還是會帶來更多車流？ Keystone / Anthony Anex

瑞士廣播公司(SBC)的一項民調顯示，距離11月24日舉行的聯邦全民公投還有不到兩週時間，大多數瑞士選民(包括旅居海外的瑞士選民)對高速公路擴建計畫持反對態度。另外三項公投議案涉及醫療費用分攤方案和房屋租賃法規修訂-和公路擴建議案一樣，直接關係民生。

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高速公路擴建計畫的支持者正逐漸失勢。一個月前，支持者還略佔上風。而現在，由瑞士廣播公司(瑞士資訊swissinfo.ch的母公司)委託gfs.bern研究所進行的第二次民意調查顯示，情況已發生逆轉：51%的受訪者反對擴建項目，47%的受訪者表示支持，僅2%的人尚未做出決定。

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支持擴建計畫的海外瑞士公民人數也急劇下降。在第一次民調中，海外瑞士人出人意料地支持當局提出的緩解高速公路擁堵的計劃，其支持率遠高於瑞士全體民眾。如今，海外瑞士人的態度則趨於分化：一半人支持，一半人反對。

這一趨勢比較能夠反映海外瑞士人的一貫行為風格，他們在投票過程中往往比瑞士全體民眾更注重生態保護。

gfs.bern研究所的政治學家瑪蒂娜·穆松(Martina Mousson)指出：「[自上次民意調查以來]，他們可能有更多的時間來了解相關問題。」

外部内容

相較於11月24日公投選票上的其他三個議題，選民對高速公路擴建計畫的立場更為明確。 gfs.bern的研究人員也指出，不同黨派對高速公路擴建議題的態度呈現出明顯分化：左翼社會民主黨和綠黨以及中間派自由綠黨的支持者表示反對；右翼政黨的支持者以及不信任政府的人則表示支持。

穆松說：「有趣的是，隨著相關投票宣傳活動的推進，男女之間的投票意向差異逐漸擴大。大多數女性傾向於投反對票，而大多數男性則傾向於投贊成票。」

總體而言，研究人員注意到，反對的聲音逐漸增多，但最終結果依然難料。穆松補充說：「最終的結果可能還得看支持者在最後階段的動員效果。」

民調詳情 在2024年11月24日聯邦公投前的第二次全國民調中，gfs.bern研究所於10月28日至11月7日期間對10’358名選民進行了調查，統計誤差範圍為+ /-2.8個百分點。

大多數人支持統一分攤醫療服務費用

儘管支持新的醫療服務費用統一分攤模式(EFAS)的民眾有所減少(下降了7個百分點)，但最新民調顯示，這項由議會和政府支持的計劃仍獲得了54%的多數支持，37%的受訪者表示反對。民調中有相當一部分受訪者(9%)表示他們仍未做出決定，這可能是因為該提案的內容較為複雜。

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關於統一分攤醫療服務費用，左右翼陣營的分歧也有所擴大：與第一次民調時相比，社會民主黨人現在更明確地站在反對一方，而右翼黨派的支持者則普遍支持這項改革。

外部内容

gfs.bern研究所的盧卡斯‧戈爾德(Lukas Golder)表示：「目前支持方略微佔優。」不過，他對最終投票結果仍持謹慎態度，指出工會反對這項改革的論點似乎已在部分人群中產生了相當程度的共鳴。戈爾德補充道：「如果反對方要取勝，他們就必須說服那些未做出決定的選民。」

關於收緊轉租規則的投票仍充滿變數

瑞士租賃法的兩項修正案也將於11月24日進行投票，其支持率也在投票宣傳過程中大幅下降。

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自一個月前的第一次民調以來，反對修正案的受訪者人數上升了9個百分點，而支持修正案的受訪者人數則下降了14個百分點。gfs.bern研究所的政治學家認為，這一趨勢表明選民傾向於在投票中拒絕修訂法案。儘管如此，目前仍有相對多數的選民(50%)支持收緊轉租條件，47%的受訪者表示反對，另有3%尚未做出決定。海外瑞士選民的投票意願也呈現類似趨勢。

外部内容

反對者認為這項改革會削弱對租戶的保護；他們也認為現有規則已經足夠完善。而支持者則透過指出網路平台上出現的轉租問題，成功說服了一部分選民。

儘管持反對態度的選民人數增加，但gfs.bern研究所認為投票結果仍充滿變數，最終將取決於選民的投票動員情況。

放寬房東驅逐權：或將面臨否決

關於租賃法的另一項改革，情況就比較明朗了：該提案旨在讓房東若需自用房產時，能更輕鬆地終止租約。

約53%的受訪者表示計劃投票反對這項改革，44%的受訪者表示支持，3%的受訪者尚未做出決定。與關於修訂租賃法轉租條款的投票意向一樣，無論是國內或海外的瑞士選民，反對修法的人明顯增加。

外部内容

gfs.bern研究所指出，這項修法提案被廣泛視為對租客權益的衝擊，在一個60%人口為租屋者的國家，這樣的提案顯然不受歡迎。因此，該研究所預計選民將在投票中否決這項提案。

更廣泛的現象：民眾對政府的信心下降

隨著投票宣傳活動的推進，11月24日公投的所有四項議題中，反對者的比例都在上升。這一趨勢不同於瑞士歷來對官方提案的正常民意形成模式。

戈爾德認為，這反映出選民對政府和議會的信任度正在降低，目前的信任度比2018年以來的任何時候都低。

戈爾德認為，民眾對政府當局的不信任有多種原因，而今年多項聯邦公投提案被否決也加劇了這一情緒。

穆松指出，政府部長們在為這些提案辯護時表現冷淡。例如，經濟部長蓋伊·帕爾莫蘭(Guy Parmelin)只是像徵性地口頭表態支持租賃法修訂，同時一再強調政府本無意修訂現行租賃法。

穆松也表示，這種不信任也源自於人們普遍認為「許多問題仍未解決，尤其是烏克蘭戰爭問題」。

>> 我們的視訊節目《Let’s Talk》- 關於瑞士人對議會的信任(法)：





(編輯：Samuel Jaberg，編譯自法文：瑞士資訊中文部/gj，繁體校對：盧品妤)