瑞士对超速初犯者设定最低刑罚新规

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取缔动物实验：瑞士选民即将再次投票
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一项公民动议提出瑞士未来不应再有动物实验，发起该动议的协会周一(10月14日)宣布，他们已经跨越了需收集10万个有效签名的门槛。
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瑞士因猎杀野狼而受到批评
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瑞士因其野狼猎杀政策而受到欧洲委员会《伯尔尼公约》办公室的批评。该办公室认为，以 “潜在伤害”为由进行预防性猎杀是对这一野生动物保护公约的曲解。
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瑞士研究提出警告：个人护理产品会影响室内空气质量
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瑞士的一项研究宣称，人们在密闭空间使用的典型个人护理产品会对空气质量产生“重大影响”。科研人员发现，当这些产品与臭氧接触时会引发化学反应，产生新的空气污染物。
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瑞士企业非常重视现金
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根据瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)的一项调研，瑞士企业仍然喜欢接受客户的现金付款，而公交运营商则希望限制现金的使用。
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瑞士雇员对2025年薪资持悲观态度
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一项调研显示，瑞士所有雇员中近一半对自己所在公司内部关于薪资的讨论毫无觉察。尤其是女性，她们并不期待2025年里会加薪。
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某报告曝光瑞士医院普遍存在卫生问题
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据瑞士药品监督管理局(Swissmedic)公布，瑞士各医院在消毒、灭菌、包装和储存医疗产品方面存在缺陷。
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瑞士锡永教区宣布针对性侵的行动计划
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锡永教区制定了一个处理性侵问题的行动计划。该教区在周二(10月8日)发布的新闻稿中详细介绍了相关措施，其目的是从受害者利益出发解决问题。
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瑞银集团调低对2025年瑞士经济的增长预期
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瑞士最大银行瑞银集团(UBS)的经济师下调了对明年瑞士经济的增长预期，他们将欧元区经济增长放缓列为因素之一。
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瑞士非法网上赌场呈上升趋势
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自2019年至今，瑞士有关部门已经屏蔽了近2000个非法网上赌场。联邦博彩委员会(FGB)称，非法赌博网站的数量正在增加，对嗜赌成瘾者而言问题尤为严重。
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大学排名：苏黎世联邦理工学院仍是欧陆最佳高校
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根据《泰晤士高等教育》(Times Higher Education)杂志发表的最新大学排名，苏黎世联邦理工学院(ETHZ)依然是欧洲大陆最好的高等学府。这次跟上年一样，该校仍排第11位。
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