瑞士对超速初犯者设定最低刑罚新规

对于超速初犯者的最低刑罚新规。 Keystone-SDA

瑞士南部提契诺州一名超速驾驶的司机被判处有条件罚款，而不是一审判决的有条件监禁。

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Keystone-SDA 其他2种语言 English en New minimum sentences for first-time speeders in Switzerland 更多阅览 New minimum sentences for first-time speeders in Switzerland

Deutsch de Neue Regelung zur Mindeststrafe für Ersttäter bei Raserdelikten 原版 更多阅览 Neue Regelung zur Mindeststrafe für Ersttäter bei Raserdelikten

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联邦法院对上诉法院的这一判决表示认可。上诉法院的做法符合2023年10月生效的新规。

这名司机当时以188公里/小时的速度行驶，而限速为100公里/小时。去年11月，提契诺州上诉法院将一审判决的有条件监禁12个月改判为有条件罚款。

联邦法院在周一公布的一项裁决中称，这一改判合法合理。《道路交通法》中的新条款规定，首次超速的违法者可被处以罚款，而不是至少一年的监禁。

前提是违法者在过去十年中没有犯下重罪或涉及严重危及他人安全或造成他人伤亡的轻罪。

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