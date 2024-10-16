立足瑞士 报道世界
登录
新闻
联邦政治

瑞士对超速初犯者设定最低刑罚新规

对于超速初犯者的最低刑罚新规。
对于超速初犯者的最低刑罚新规。 Keystone-SDA

瑞士南部提契诺州一名超速驾驶的司机被判处有条件罚款，而不是一审判决的有条件监禁。

此内容发布于
1 分钟
Keystone-SDA

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯

联邦法院对上诉法院的这一判决表示认可。上诉法院的做法符合2023年10月生效的新规。

这名司机当时以188公里/小时的速度行驶，而限速为100公里/小时。去年11月，提契诺州上诉法院将一审判决的有条件监禁12个月改判为有条件罚款。

联邦法院在周一公布的一项裁决中称，这一改判合法合理。《道路交通法》中的新条款规定，首次超速的违法者可被处以罚款，而不是至少一年的监禁。

前提是违法者在过去十年中没有犯下重罪或涉及严重危及他人安全或造成他人伤亡的轻罪。

阅读最多
海外瑞士人

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
73
61 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 埃米莉·里达

亲爱的海外瑞士人，请问您的外籍配偶在申请瑞士国籍时遇到过哪些困难？

海外瑞士移民的外籍伴侣在结婚几年后可以申请瑞士国籍。但申请瑞士国籍需要满足很多条件并提交相关文件。

参与讨论
6
12 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
91
55 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

动物实验：呼吁取缔动物实验的公民动议取得了成功。

相关内容

取缔动物实验：瑞士选民即将再次投票

此内容发布于 一项公民动议提出瑞士未来不应再有动物实验，发起该动议的协会周一(10月14日)宣布，他们已经跨越了需收集10万个有效签名的门槛。

更多阅览 取缔动物实验：瑞士选民即将再次投票
从9月1日到次年1月底，瑞士各州允许猎杀被认为对牲畜或人类构成威胁的狼。

相关内容

瑞士因猎杀野狼而受到批评

此内容发布于 瑞士因其野狼猎杀政策而受到欧洲委员会《伯尔尼公约》办公室的批评。该办公室认为，以 “潜在伤害”为由进行预防性猎杀是对这一野生动物保护公约的曲解。

更多阅览 瑞士因猎杀野狼而受到批评
由洛桑联邦理工学院的科研人员所做的这项研究发现，当人们在室内使用的化妆品接触到臭氧时，引发的化学反应会产生能够“深入”肺部的新化合物与微粒。

相关内容

瑞士研究提出警告：个人护理产品会影响室内空气质量

此内容发布于 瑞士的一项研究宣称，人们在密闭空间使用的典型个人护理产品会对空气质量产生“重大影响”。科研人员发现，当这些产品与臭氧接触时会引发化学反应，产生新的空气污染物。

更多阅览 瑞士研究提出警告：个人护理产品会影响室内空气质量
各企业对现金依然是十分重视。

相关内容

瑞士企业非常重视现金

此内容发布于 根据瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)的一项调研，瑞士企业仍然喜欢接受客户的现金付款，而公交运营商则希望限制现金的使用。

更多阅览 瑞士企业非常重视现金
雇员们对自己在2025年的薪资不抱太多幻想。

相关内容

瑞士雇员对2025年薪资持悲观态度

此内容发布于 一项调研显示，瑞士所有雇员中近一半对自己所在公司内部关于薪资的讨论毫无觉察。尤其是女性，她们并不期待2025年里会加薪。

更多阅览 瑞士雇员对2025年薪资持悲观态度
今年6月公布的审查报告发现教会对性侵指控管理不善，这个行动计划是对该报告的回应。

相关内容

瑞士锡永教区宣布针对性侵的行动计划

此内容发布于 锡永教区制定了一个处理性侵问题的行动计划。该教区在周二(10月8日)发布的新闻稿中详细介绍了相关措施，其目的是从受害者利益出发解决问题。

更多阅览 瑞士锡永教区宣布针对性侵的行动计划
打击网上赌博比打击非法扑克吧要困难得多，因为建个网站很容易。

相关内容

瑞士非法网上赌场呈上升趋势

此内容发布于 自2019年至今，瑞士有关部门已经屏蔽了近2000个非法网上赌场。联邦博彩委员会(FGB)称，非法赌博网站的数量正在增加，对嗜赌成瘾者而言问题尤为严重。

更多阅览 瑞士非法网上赌场呈上升趋势
排在第11名的苏黎世联邦理工学院是欧洲排名最前的大学。

相关内容

大学排名：苏黎世联邦理工学院仍是欧陆最佳高校

此内容发布于 根据《泰晤士高等教育》(Times Higher Education)杂志发表的最新大学排名，苏黎世联邦理工学院(ETHZ)依然是欧洲大陆最好的高等学府。这次跟上年一样，该校仍排第11位。

更多阅览 大学排名：苏黎世联邦理工学院仍是欧陆最佳高校

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团