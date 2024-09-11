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瑞士政府计划禁止哈马斯进入瑞士五年

哈马斯加沙领导人叶海亚·辛瓦尔(Yahya Sinwar) 。
哈马斯加沙领导人叶海亚·辛瓦尔(Yahya Sinwar) 。 KEYSTONE

瑞士政府向议会提交了一份提案，计划禁止巴勒斯坦武装团体哈马斯及其相关组织在瑞士境内活动，为期五年。

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Keystone-SDA

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该提案涉及哈马斯的掩护组织、从哈马斯衍生出来的团体和以其名义活动或听其指挥的组织。政府需要证明该组织与哈马斯之间的密切关系方可实施禁令。

安全政策委员会将提供相关咨询。针对组织和团体的禁令可向联邦行政法院(Federal Administrative Court)提出上诉。

同时，政府决定不予颁布具体的刑法条款。《刑法》已经对参与和支持犯罪及恐怖组织的行为进行了处罚，规定对上述行为处以罚款或长达20年的监禁。

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