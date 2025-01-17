瑞士雇主协会：瑞欧“联姻”须签“婚前协定”

瑞士雇主协会提出相关办法反对工资倾销。 Keystone-SDA

2024年12月20日，时任瑞士联邦主席维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)完成了她轮值主席任期的最后一件大事：与欧盟委员会主席冯德莱恩共同宣布瑞士与欧盟达成新的“历史性”协议。虽然该协议不仅需要通过瑞士联邦议会的审核，还要通过可能举行的全民公投。瑞士各方已经开始着手准备，迎接双边关系迈向新时代。

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Deutsch de Arbeitgeberverband formuliert Massnahmen gegen Lohndumping 原版 更多阅览 Arbeitgeberverband formuliert Massnahmen gegen Lohndumping

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瑞士雇主协会(Swiss Employers’ Federation)主席罗兰·穆勒(Roland Müller) 针对瑞欧新协议提出了防止瑞士发生工资倾销的可行举措。其中包括对公然无视瑞士规定的公司施行禁令。

穆勒认为，冻结付款也是可行手段，能确保瑞士客户不支付在瑞士进行工资倾销的欧洲企业开具的账单。

穆勒在1月13日接受瑞士报业集团媒体企业CH Media采访时提到：“我们还在讨论加强Bau-Card系统(一个德国建筑行业的职业资格证书系统，用于验证和证明建筑工人或技师的专业技能和经验。Bau-Card通过一个卡片式的智能证件存储和显示持卡人的职业信息，包括所接受的培训、获得的资格证书、工作经验等。)该系统在某种程度上是对建筑领域企业遵守行业规定的官方认证。”

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瑞士联邦经济事务秘书处与社会合作方的会谈还涉及技术性问题，例如，措施的相关性。到目前为止，双方已经进行了50场磋商。

穆勒表示：“我认为，我们会在多个领域找到解决办法。”他强调，瑞士雇主协会与工会目标一致，都希望保护瑞士的工资水平。

瑞士雇主协会对瑞士与欧盟之间达成的协议表示欢迎，表示瑞士与欧盟谈判的达成标志着双边关系迈出重要一步。

穆勒在近日的一次采访中说：“如果出现了与欧盟派驻公司无关的扰乱灵活的劳动力市场的行为，”协会将不再支持新的双边协议。

瑞士与欧盟协议的几个关键方面： – 更新五项现有协定，涉及领域包括人员自由流动、陆路运输、航空运输、农业产品贸易与合格评定互认；

– 新增了电力、食品安全和健康卫生领域的三个新合作协议；

– 科技领域的新协议将使瑞士有机会参与多个欧盟向第三国开放的项目，包括学界一直关注的“地平线欧洲”(Horizon Europe)、“伊拉斯谟+”等项目。

瑞士政府希望在2026年初将一揽子计划提交议会，然后在2027年提交瑞士人民投票表决。