瑞士雇主协会：瑞欧“联姻”须签“婚前协定”

2024年12月20日，时任瑞士联邦主席维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)完成了她轮值主席任期的最后一件大事：与欧盟委员会主席冯德莱恩共同宣布瑞士与欧盟达成新的“历史性”协议。虽然该协议不仅需要通过瑞士联邦议会的审核，还要通过可能举行的全民公投。瑞士各方已经开始着手准备，迎接双边关系迈向新时代。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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瑞士雇主协会(Swiss Employers’ Federation)主席罗兰·穆勒(Roland Müller) 针对瑞欧新协议提出了防止瑞士发生工资倾销的可行举措。其中包括对公然无视瑞士规定的公司施行禁令。
穆勒认为，冻结付款也是可行手段，能确保瑞士客户不支付在瑞士进行工资倾销的欧洲企业开具的账单。
穆勒在1月13日接受瑞士报业集团媒体企业CH Media采访时提到：“我们还在讨论加强Bau-Card系统(一个德国建筑行业的职业资格证书系统，用于验证和证明建筑工人或技师的专业技能和经验。Bau-Card通过一个卡片式的智能证件存储和显示持卡人的职业信息，包括所接受的培训、获得的资格证书、工作经验等。)该系统在某种程度上是对建筑领域企业遵守行业规定的官方认证。”
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瑞士对工资的保护能否成为欧盟的榜样
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瑞士必须重新整理一下与欧洲的关系。在试图与欧盟签订双边协议时，瑞士的工资保护制度已带来分歧。然而工会，甚至是欧洲的工会却都愿意留住它、并在欧洲推行。
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瑞士联邦经济事务秘书处与社会合作方的会谈还涉及技术性问题，例如，措施的相关性。到目前为止，双方已经进行了50场磋商。
穆勒表示：“我认为，我们会在多个领域找到解决办法。”他强调，瑞士雇主协会与工会目标一致，都希望保护瑞士的工资水平。
瑞士雇主协会对瑞士与欧盟之间达成的协议表示欢迎，表示瑞士与欧盟谈判的达成标志着双边关系迈出重要一步。
穆勒在近日的一次采访中说：“如果出现了与欧盟派驻公司无关的扰乱灵活的劳动力市场的行为，”协会将不再支持新的双边协议。
– 更新五项现有协定，涉及领域包括人员自由流动、陆路运输、航空运输、农业产品贸易与合格评定互认；
– 新增了电力、食品安全和健康卫生领域的三个新合作协议；
– 科技领域的新协议将使瑞士有机会参与多个欧盟向第三国开放的项目，包括学界一直关注的“地平线欧洲”(Horizon Europe)、“伊拉斯谟+”等项目。
瑞士政府希望在2026年初将一揽子计划提交议会，然后在2027年提交瑞士人民投票表决。
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瑞士肥胖率翻倍，专家呼吁改革诊断方法
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包括日内瓦大学医院(HUG)研究员在内的国际医生小组指出，身体质量指数(BMI，简称体质指数)并不是可靠的健康衡量指标。专家组呼吁修订肥胖症诊断指南。
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瑞士人越来越“无肉亦欢”
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在素食风行的今天，无论是从个人健康、环境保护还是人道主义角度出发，越来越多的瑞士人不愿意吃肉了。根据圣加伦大学的一项调查，无限制食用动物类产品的家庭比例从2022年的71%降到了64%。
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瑞士国防部长维奥拉·阿姆海尔特宣布辞职
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瑞士国防部长维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)宣布，她将于3月底辞职。
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2025年瑞士建筑遗产奖：山区小镇的“偏远之美”
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瑞士文化遗产协会近日宣布，将2025年瓦克尔奖(Wakker Prize)授予瑞士东部格劳宾登州小镇波斯基亚沃(Poschiavo)，以表彰这座拥有3500名居民的小镇在传统、发展与社区意识之间实现的和谐互动。
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瑞士房租停涨，购房量激增
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去年，瑞士住宅价格继续上涨势头，不过年底时增速减缓。另一方面，房租在两年飞涨之后出现停滞。
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瑞士肉类替代品销量下滑
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2024年，瑞士零售业肉类替代品销量达7800万瑞郎(约合人民币6.24亿元)。肉片、炸肉排和腌制熟肉的替代品最受欢迎。
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瑞士科学家发掘120万年前冰芯
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一支有瑞士参与的国际研究团队成功在南极找到了迄今为止最古老的冰芯。
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“百万星辰”闪耀瑞士联邦广场
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1月11日晚，瑞士慈善机构“明爱”(Caritas)在伯尔尼联邦广场点燃数千支蜡烛，发起“百万星辰”的声援活动。该活动提醒人们，瑞士仍有许多人生活在贫困中。
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到2026年瑞士需新增大约4000制表匠以及从业人员
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截至2024年9月底，瑞士制表业员工人数与去年同期相比略有增长，但2025年形势更加艰难，前景难以预期。
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瑞士退休焦虑：生活质量还能保住吗？
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逾四分之一(27%)的瑞士人认为，他们退休后将无法维持目前的生活水平。
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瑞士与欧盟签订第三套双边协议
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瑞士身处欧洲中部，却没有加入欧盟。作为一个小国独立于欧洲之外，有很多限制，因此瑞士联邦以签署双边协议来平衡与欧盟之间的关系。前些年瑞士与欧盟之间因为在签署框架协议的问题上无法达成一致，而一度关系紧张，现在双方终于通过谈判签署了一套协议。
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瑞士与欧盟：“近情情怯”要多久？
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瑞士联邦主席维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)希望在今年年底前达成一揽子协议，更新与欧盟的关系。不过进展也许不会那么一帆风顺。
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