The Swiss voice in the world since 1935

艾尔段访美后土航宣布　采购最多225架波音飞机

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社伊斯坦堡26日电） 土耳其航空今天宣布，将采购最多225架波音（Boeing）飞机，这个消息发布于土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）自2019年以来首度造访白宫的第2天。

根据土耳其航空（Turkish Airlines）发表的声明，这笔采购案包括150架确定订购的飞机，预计将于2029年至2034年间交付，并可选择再购买75架。声明中并未透露总成交金额。

土耳其航空表示：「透过这批订单，我们期望在2035年前，将全数机队转换为新一代机型，以提升营运效率，并力拚平均每年6%的成长率。」

本次确定订购内容包含50架波音787梦幻客机（Dreamliner），并可以选择再订购25架梦幻客机。

此外，土耳其航空也订购了100架波音737 MAX，同时可以选择再订购50架的波音737 MAX。

土耳其航空公司也正与引擎制造商劳斯莱斯（Rolls-Royce）及奇异航太（GE Aerospace）洽谈，商讨梦幻客机所需的引擎、备件及维修服务。

有关这桩交易的传闻本周稍早已在土耳其媒体间流传，当时正值艾尔段准备会晤美国总统川普（Donald Trump）之际。

两国元首昨天会谈逾两小时，这也是艾尔段自2019年以来，首度获白宫正式接待。美国前总统拜登（Joe Biden）任期内，艾尔段多被边缘化。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
4
36 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
37 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
4
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团