艾尔段访美后土航宣布 采购最多225架波音飞机

afp_tickers

2 分钟

（法新社伊斯坦堡26日电） 土耳其航空今天宣布，将采购最多225架波音（Boeing）飞机，这个消息发布于土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）自2019年以来首度造访白宫的第2天。

根据土耳其航空（Turkish Airlines）发表的声明，这笔采购案包括150架确定订购的飞机，预计将于2029年至2034年间交付，并可选择再购买75架。声明中并未透露总成交金额。

土耳其航空表示：「透过这批订单，我们期望在2035年前，将全数机队转换为新一代机型，以提升营运效率，并力拚平均每年6%的成长率。」

本次确定订购内容包含50架波音787梦幻客机（Dreamliner），并可以选择再订购25架梦幻客机。

此外，土耳其航空也订购了100架波音737 MAX，同时可以选择再订购50架的波音737 MAX。

土耳其航空公司也正与引擎制造商劳斯莱斯（Rolls-Royce）及奇异航太（GE Aerospace）洽谈，商讨梦幻客机所需的引擎、备件及维修服务。

有关这桩交易的传闻本周稍早已在土耳其媒体间流传，当时正值艾尔段准备会晤美国总统川普（Donald Trump）之际。

两国元首昨天会谈逾两小时，这也是艾尔段自2019年以来，首度获白宫正式接待。美国前总统拜登（Joe Biden）任期内，艾尔段多被边缘化。