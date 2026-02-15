艾普斯坦丑闻延烧 法检成立专案组深挖法籍共犯

（法新社巴黎14日电） 法国巴黎检察官办公室今天宣布，已成立一支由法官组成的专责小组，负责分析相关证据，以厘清是否有法国公民涉入美国已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的案件。

美国当局公布文件后，艾普斯坦的已知交往圈如今扩及多名法国知名人士，巴黎检察官办公室表示，将彻底重新审查前法国模特儿经纪公司高层布鲁奈尔（Jean-Luc Brunel）的案件。布鲁奈尔是这名美国金融家的密友，并于2022年在羁押期间身亡。 巴黎检察官办公室向法新社表表示，这个新成立的专责小组将与国家金融犯罪部门的检察官以及警方密切合作，旨在针对任何涉及法国公民的疑似犯罪行为展开调查。 检方表示，此举目的在于「抽调出任何能在新的调查架构下有效重复利用的证据片段」。

布鲁奈尔在被控强奸未成年人后，于2022年被发现死于巴黎狱中。随着他的去世，针对他的诉讼已于2023年撤销，当时并未牵连或起诉其他人士。

检方表示，调查显示布鲁奈尔是「艾普斯坦的密友」，并曾以提供模特儿工作为诱饵，锁定出身贫寒的少女。布鲁奈尔的犯罪足迹遍及美国、美属维京群岛、巴黎及南法，与多名未成年少女发生性关系。

根据检察官办公室，共有10名女性指控布鲁奈尔，其中数人描述她们被诱骗饮酒后遭到强行侵犯的经过。