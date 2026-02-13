艾普斯坦风波延烧 英国内阁秘书长离职

（法新社伦敦12日电） 美国已故性犯罪富豪艾普斯坦相关档案引发的风波延烧，英国公务员体系最高官员沃玛德（Chris Wormald）今天辞职，成了首相施凯尔近日第3名因艾普斯坦丑闻下台的高级幕僚。

政府发布的联合声明指出：「经双方协议，沃玛德自今日起辞去内阁秘书长与公务员首长职务。」

前几天，施凯尔（Keir Starmer）才有两名重要幕僚因驻美大使曼德森（Peter Mandelson）人事案引发的风波相继请辞。尽管曼德森与艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有往来，他仍获任命为英国驻美大使。

曼德森任命案引发的风波起因于一批电子邮件，内容显示在艾普斯坦于2008年遭到定罪后，曼德森仍与他保持私交。这成了施凯尔上任19个月以来最严重的危机。

施凯尔的幕僚长、工党资深党员麦斯威尼（Morgan McSweeney）因建议施凯尔任命曼德森出任驻美大使，已于8日请辞。

失去最亲近的顾问后，施凯尔的另一名高阶幕僚、通讯主管艾蓝（Tim Allan）也在上任仅数月后于9日辞职，让施凯尔陷入必须巩固首相职位的处境。

沃玛德的去职早在各界普遍预料之中，过渡期间将有3人接替他的职位，其中包括两名女性。政府声明提到：「首相很快将任命新的内阁秘书长。」

保守党党魁巴登诺克（Kemi Badenoch）抨击沃玛德离任的处理方式「荒谬」，指出他上任才14个月，指控是施凯尔逼他下台。

美国司法部1月30日公布的文件显示，曼德森在担任英国部会首长期间，涉嫌向金融家艾普斯坦泄露英国政府机密资讯，包括在2008年金融危机期间。这些消息的揭露让施凯尔面临排山倒海的压力，警方也对72岁的曼德森涉嫌在公职期间有不当行为展开调查。