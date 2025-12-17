芬兰小姐「拉眼角」风波失后冠 总理重申反歧视

（法新社赫尔辛基16日电） 芬兰总理欧尔波（Petteri Orpo）今天表示，近期该国选美佳丽以及多位政治人物所涉及的「拉眼角」风波，已损及芬兰国家形象。

欧尔波今天在一场欧洲领袖峰会的场边向媒体表示：「昨天在国会辩论时，我已说明这件事对我们国家造成损害，这绝对是事实。」

他强调：「我个人完全无法接受任何形式的种族歧视。」

这起丑闻的源头，在于今年9月赢得「芬兰小姐」（Miss Finland 2025）后冠的23岁佳丽札夫斯（Sarah Dzafce），11月在社群媒体分享一张照片，画面中她拉着眼角眯着眼睛，并以芬兰文注解「和中国人一起吃饭」。由于「拉眼角」被视为是在刻板描绘东亚人的外貌，涉及种族歧视，她因此被撤销头衔。

之后，来自芬兰执政联盟成员之一、右翼民粹主义「芬兰人党」（Finns Party）的两名国会议员加雷德夫（Kaisa Garedew）与埃罗拉（Juho Eerola），以及欧洲议会议员丁克宁（Sebastian Tynkkynen），也在社群媒体发布做出同样手势的照片。3人藉此声援札夫斯，并批评主办单位摘她后冠的决定。

埃罗拉事后已为发布相关照片公开道歉。

执政联盟各党的国会党团主席今天一致谴责同僚的贴文。

这些照片已在全球广泛流传。芬兰航空（Finnair）发言人向芬兰国家广播公司（Yle）表示，这些贴文已对公司造成影响。

发言人说：「我们在芬兰航空日本的X帐号已收到多则关于这些照片的留言，大家都认为这些内容具有歧视与贬抑意味。留言诉求非常一致：不要来这个国家旅游，也不要搭乘芬兰航空。」