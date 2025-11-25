苏丹内乱未歇 美特使促两大交战方接受停火提案

（法新社阿布达比25日电） 美国总统川普的非洲特使布洛斯（Massad Boulos）今天表示，苏丹两大交战方均尚未接受新的停火提案；他呼吁双方无条件同意由华盛顿代表调停方所提出的计画。

沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）上周访问华府期间呼吁川普介入后，川普允诺会采取行动协助终结苏丹内战，促使各方重新展开促成停火的努力。

美国特使布洛斯在阿拉伯联合大公国首都阿布达比（Abu Dhabi）向媒体表示：「我们呼吁双方无条件接受人道停火。我们希望他们接受已递交给他们的具体文本。」

布洛斯与阿联总统顾问加尔加希（Anwar Gargash）共同召开记者会。几天前，苏丹政府军总司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）痛批布洛斯提出的最新提案，指控他只是机械地重复阿联的论点。

阿联长期被指控向「快速支援部队」（Rapid Support Forces, RSF）提供武器，助「快速支援部队」与政府军交战。阿联否认这些指控。

在政府军总司令柏罕痛斥最新提案是「迄今最糟」一天之后，「快速支援部队」在昨天宣布单方面停火3个月。

这份计画由美方代表「四方机制」（Quad）提出，成员包括美国、沙乌地阿拉伯、埃及与阿拉伯联合大公国。

至今的调停未能阻止柏罕的部队与其前副手达加洛（Mohamed Hamdan Daglo）领导的「快速支援部队」之间的战斗，双方都希望在战场上取得突破。