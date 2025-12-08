苏丹医院幼儿园遇袭酿114死 RSF宣称占领最大油田

（法新社日内瓦/苏丹港8日电） 世界卫生组织秘书长谭德塞今天表示，苏丹的南柯多方省4日有幼儿园与医院遭到空袭，造成114人死亡。准军事组织「快速支援部队」今天则宣称已占领苏丹最大油田。

自2023年4月以来，快速支援部队（RSF）与正规军持续战斗，造成数以万计的人死亡、1200万人流离失所，并大大削弱本已脆弱的苏丹基础建设。

南柯多方省（South Kordofan）卡隆基镇（Kalogi）地方官员塞德（Essam al-Din al-Sayed）告诉法新社，准军事组织4日出动无人机，攻击这座正规军掌控的城镇，先后击中一家幼儿园及一家医院，并趁人们试图拯救孩子时再次发动攻击。

世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）则在社群平台X写道：「苏丹南柯多方省遭遇的多次空袭击中一家幼儿园，并至少3度击中附近的卡隆基乡村医院（Kalogi Rural Hospital），造成包括63名孩童在内共114人死亡，另有35人受伤。」他并呼吁交战各方停火。

另外，RSF今天宣布占领苏丹最大油田「黑格里油田」（Heglig），并在声明中表示：「基于黑格里油田区的经济重要性，解放此区是解放全祖国的关键。」

一名油田工程师稍早表示，RSF已占领位于该国南部边境的这处设施，迫使工作人员撤离至邻国南苏丹。

黑格里地处苏丹南端资源丰富的柯多方地区（Kordofan），同时也是南苏丹石油出口的主要加工地，而石油出口几乎是南苏丹政府所有收入的来源。

这名要求匿名的油田工程师表示，南苏丹石油处理厂也已关闭。

苏丹军方多次指控RSF以无人机袭击黑格里油田，促使当局于今年8月暂停油田运作。近日柯多方地区战况激烈，双方持续争夺地盘。

RSF今年10月已将正规军赶出苏丹西部达佛地区（Darfur）的最后阵地，使得军方退居守势。军方现正试图阻止RSF势力穿越柯多方地区，并再度往首都喀土穆推进。

目前苏丹实际上已一分为二：正规军掌控北部、东部及中部地区；RSF控制西部，并在盟友协助下掌握南部大片区域。